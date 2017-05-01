Підприємець на загальній системі оподаткування веде Книгу обліку доходів і витрат

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат, у якій щоденно на підставі первинних документів здійснюються записи про операції, що відбулися у звітному (податковому) періоді.
Книга ведеться за вибором платника податку в паперовому або електронному вигляді.
Записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід.
Дохід, отриманий від здійснення господарської діяльності відображається сумарним підсумком за місяць, квартал, рік, і включає, зокрема, кошти, що надійшли на поточний рахунок, касу платника податків та/або отримано готівкою, сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).
Наймані особи, які перебувають у трудових відносинах із самозайнятою особою Книгу не ведуть і записи в ній не здійснюють.
Тобто фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування заповнює Книгу самостійно за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід.
Книга зберігається у підприємця протягом трьох років після закінчення звітного періоду, в якому здійснено останній запис.
Дані Книги заповнюються у гривнях з копійками та використовуються підприємцем для заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи.
Порядок ведення Книги фізичними особами – підприємцями на загальній системі оподаткування встановлений наказом Міндоходів від 16.09.2013 № 481.