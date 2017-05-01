Силовики відкрили кримінальне провадження через хуліганські дії у Львівській облраді

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через штовханину у Львівській облраді, унаслідок якої 11 силовиків і журналіст звернулись по медичну допомогу.
Як повідомила прес-служба поліції, кримінальне провадження відкрили за статтею «хуліганство», правоохоронці проводять слідчі дії.
Сьогодні зранку під стінами Львівської облради тривав пікет, організований ВО «Свобода», «Правим сектором», «Національним корпусом» («Азов»), «Соколом» з вимогою, щоб депутати Львівської облради ухвалили звернення до керівництва держави з приводу соціально-політичної ситуації в країні, зокрема з вимогою націоналізувати російський капітал в Україні, припинити постійне зростання вартості комунальних послуг і продовжити мораторій на продаж землі до врегулювання законодавства.
«Окремі активісти хотіли зайти у сесійний зал, розпочалась штовханина, яка переросла у сутичку. Була домовленість, що активісти туди зайдуть, їх не пропускали. Наше звернення мали проголосувати і все мало бути добре, чому так сталось не знаю», – пояснює Радіо Свобода представник «Правого сектора» Тарас Бобанич.
Активісти близько 13 години потрапили у зал, де проходила сесія, хтось кинув димові шашки, засідання було припинено. Присутні надихались невідомим газом, депутати покинули зал, а представники націоналістичних організацій зайняли місця президії облради.
«Сподіваюсь, що правоохоронні органи дадуть оцінку і зроблять все можливе, щоб таке не повторилось більше. Коли ситуація вийшла з-під контролюя закрив засідання. На жаль, сьогодні переміг не здоровий розум. Ми готові були приймати це звернення, про це знали організатори дійства, перемовини з ними ні до чого не привели і вони вдались до хуліганських дій. Що це були за люди, хто з них брав участь у цих діях мені невідомо»,– наголосив голова Львівської облради Олександр Ганущин.
У приміщенні обладміністрації зібралась нарада за участю силовиків, де обговорюється сьогоднішня сутичка в облраді.Джерело