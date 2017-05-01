Праворадикали захопили сесійну залу Львівської облради

Що, Де, Коли

в Мармуровій залі Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича за участі керівництва обласної державної адміністрації, народних депутатів України відбудеться засідання круглого столу «Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: досягнення і нові завдання».

в приміщенні облдержадміністрації (каб. № 418) відбудеться прес-конференція голови обласної державної адміністрації Олександра Фищука з актуальних питань життєдіяльності області.

в офісі Чернівецької міської організації партії ВО «Батьківщина» (вул. Головна, 22, Ляльковий театр) відбудеться прес-конференція народного депутата України (фракція «Батьківщина») Сергія Власенка.

Сергій Власенко поінформує про суспільно-політичну ситуацію в Україні, перебіг реформи децентралізації та інші актуальні питання.

у залі вильоту термінала міжнародного аеропорту «Чернівці» відбудеться урочистий захід, присвячений відкриттю літньої програми до курортів Туреччини.

Програма заходу: