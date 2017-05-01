На Буковині на залізничній колії загинув чоловік

Кіцманські поліцейські встановлюють всі обставини смерті чоловіка. Призначено низку експертиз. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.
29 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Мамаївці біля залізничної колії виявлено труп чоловіка.
На місце події відразу виїхала слідчо-оперативна група. Слідчі встановили, що чоловіком виявився 35-річний місцевий житель, котрий пізно ввечері повертався додому з роботи. При зовнішньому огляді на тілі чоловіка наявні рани на голові та передпліччі.
Опитавши місцеве населення та працівників залізниці поліцейські попередньо встановили, що чоловік ймовірно загинув внаслідок контакту з потягом сполученням «Львів-Чернівці».
Тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу.
Відо мості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 276 (П орушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту ) Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування.