Шатун-2. Папієв і його гоп-командаНапередодні річниці закінчення Другої світової війни в Європі Папієв і його команда з кількох підстаркуватих псевдоветеранів та членів «Опозиційного блоку» з викликом для міста і області розмалювали танк Нікітіна, котрий своїм дулом лякає всіх, хто приїжджає на залізничний вокзал Чернівців.
Ігор БУРКУТ, політолог:
РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ?За лічені тижні українці матимуть змогу їхати до країн ЄС без віз. Надання громадянам України цього довгоочікуваного права президент Порошенко назвав "розлученням з Росією". Гарна фраза, але що за нею стоїть? Адже безвіз вже мають наші сусіди з Республіки Молдова, а президента собі обрали проросійського. І він навіть з'їздив до Путіна на парад 9 травня - єдиний лідер іноземної держави, що взяв участь у нинішньому московському "побєдобєсії". Розлучитися з Росією дуже непросто, і це ми відчуваємо на собі з новою силою...
Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.
в Мармуровій залі Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича за участі керівництва обласної державної адміністрації, народних депутатів України відбудеться засідання круглого столу «Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: досягнення і нові завдання».
в офісі Чернівецької міської організації партії ВО «Батьківщина» (вул. Головна, 22, Ляльковий театр) відбудеться прес-конференція народного депутата України (фракція «Батьківщина») Сергія Власенка. Сергій Власенко поінформує про суспільно-політичну ситуацію в Україні, перебіг реформи децентралізації та інші актуальні питання.
у конференц-залі бізнес-центру “Інтерсіті” (вул. Шевченка, 28) відбудеться публічна дискусія на тему «Парламентські партії та виборці. Як знайти спільну мову на локальному рівні?». Захід присвячений презентації результатів аналізу активності парламентських партій в Чернівецькій області.