Буковинські лісівники у 2016 році сплатили до бюджетів і держфондів 144,99 млн грн.

Буковинські лісівники у 2016 році сплатили до бюджетів і держфондів 144,99 млн грн, не взявши з бюджету жодної копійки на ведення лісового господарства. Про це повідомляє прес-служба Чернівецького ОУЛМГ.



Усі заходи, пов’язані з комплексом лісогосподарських робіт, держлісгоспи області виконують винятково за власні кошти.



У 2016 році роботи з лісовідтворення, підвищення продуктивності лісів та поліпшення їх якісного складу, захист від хвороб і шкідників, охорона державного лісового фонду від незаконних рубок та пожеж, проведення рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів потребували фінансування у 377,7 млн грн, яке було забезпечено держлісгоспами Чернівецького ОУЛМГ у повному обсязі.



У І кварталі цього року на ведення лісового господарства (без рубок головного користування) держлісгоспи області вже спрямували 22,9 млн грн.

- Державні лісогосподарські підприємства Буковини працюють за принципом повного госпрозрахунку, – зазначає в. о. начальника Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства Роман Череватий. – Ми не просимо грошей у держави. Навпаки, наповнюємо бюджети держави, області та бюджети територіальних громад податками від своєї виробничої діяльності. У 2016 році держлісгоспи області сплатили до скарбниць усіх рівнів та до державних фондів 145 млн грн, що на 52,7 млн грн більше показника попереднього року.



З початку 2017 року від підприємств лісової галузі краю вже надійшло 59,7 млн грн податків. Окрім того, буковинські лісівники допомагають своїм колегам – лісівникам з південних областей України, що опинилися у фінансовій скруті і не мають достатньо коштів на проведення необхідного мінімуму лісогосподарських робіт. За рішенням профспілкових комітетів, трудові колективи державних лісогосподарських підприємств Буковини неодноразово перераховували їм частину свого заробітку.



