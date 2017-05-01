ПАТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» ПЛАНУЄ ВКЛАСТИ 19 МІЛЬЙОНІВ В РОЗВИТОК ГАЗОВИХ МЕРЕЖ БУКОВИНИ

У 2017 році ПАТ «Чернівцігаз» планує вкласти більше 19 мільйонів гривень в розвиток газотранспортної системи Чернівецької області. Основним напрямком інвестування стане заміна та реконструкція зношених газових мереж та встановлення індивідуальних лічильників газу - інформує прес-служба товариства.
ПАТ «Чернівцігаз» подав на розгляд Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) проект Інвестиційної програми підприємства на 2017 рік Згідно проекту протягом поточного року газорозподільне підприємство краю інвестує в газогони міста Чернівці та Чернівецької області 19 мільйонів 64 тисячі гривень.
Основними напрямками роботи, згідно проекту Інвестиційної програми, є заміна та реконструкція зношених та аварійних газопроводів, а також встановлення індивідуальних лічильників газу.
Із загального обсягу інвестицій, 1 мільйон 584 тисячі гривень планується спрямувати на заміну газопроводу протяжністю 1 км. 595 м. у місті Чернівці по вулиці 28 Червня. Також підприємство запланувало розпочати реконструкцію низки газопроводів середнього тиску по вулиці Синагоги та вулиці Руській. Розпочато підготовку до вироблення проектної документації.
Значна частина коштів, а саме 6 мільйонів 483 тисяч гривень, буде спрямована на заміну газопроводу протяжністю 7 км. 422 м. в селі Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області. Друга черга робіт із заміни мамаївського газопроводу (7 км. 489 м.) буде здійснена у 2018 році.
Окрема стаття витрат Інвестпрограми спрямована на оснащення житлового фонду області індивідуальними лічильниками газу. На це у 2017 році підприємство спрямує 9 мільйонів 199 тисяч гривень, тобто майже 50% від загального обсягу коштів Інвестиційної програми. Загалом в поточному році планується встановити 5411 індивідуальних лічильників газу.
«Закладений в Інвестиційну програму обсяг фінансування дозволяє підприємству реалізувати лише частину із запланованих раніше проектів з модернізації газопроводів та газорегулюючого обладнання на них. Наразі величина встановленого державним регулятором тарифу на розподіл газу можливість підвищення рівня ефективності експлуатації газорозподільної системи краю», - голова правління ПАТ «Чернівцігаз» Віктор Горда.
Нагадуємо, раніше проект Інвестиційної програми ПАТ «Чернівцігаз» був оприлюднений на сайті компанії, що дозволило громадськості ознайомитися із його змістом, долучитися до обговорення та внести відповідні пропозиції.