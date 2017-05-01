Безробітні, внутрішньо переміщені особи, а також учасники АТО та члени їхніх сімей безкоштовно вивчають англійську мову

Безробітні, які перебувають на обліку в Державній службі зайнятості України, внутрішньо переміщені особи, а також учасники АТО та також члени їхніх сімей можуть покращити знання та оволодіти англійською мовою. Це допоможе їм швидше адаптуватися, підвищити власну конкурентоздатність на ринку праці та збільшити можливості отримати гідну роботу або відкрити власну справу. Про це повідомляє в.о. директора Чернівецького обласного центру зайнятості Любов Кожолянко.



«Для цього необхідно звернутися до центру зайнятості, де особа зареєстрована як безробітна, з проханням включити до програми безкоштовного навчання англійської мови «Lingva.skills» (http://lingva.ua), надати свою електронну адресу, ПІБ особистому консультантові – фахівцю з працевлаштування, отримати у координатора проекту від центру зайнятості персональний пароль для входу в систему (приблизно упродовж тижня). Пароль згодом можна змінити в персональному кабінеті на сайті», – наголошує Л. Кожолянко.



Навчання на сайті «Lingva.skills» доступне у будь який зручний час. Самі відвідувачі можуть корегувати час та темп уроку. Базовий рівень не має значення, а всі, хто пройшов навчання (рівень А1-А2), отримують сертифікат.



Довідково. Відповідно до укладеного Меморандуму про співробітництво між Державною службою зайнятості та Всеукраїнською молодіжною громадською організацією «Українська студентська спілка» від 30 серпня 2016 року послуга надається тимчасово безробітним громадянам, зареєстрованим в установленому порядку як безробітні, в першу чергу з числа внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО, шляхом організації для них безкоштовних курсів англійської мови на базі соціального проекту Lingva.skills» (http://lingva.ua) «Академія навичок».