Путин назвал Ярослава Мудрого "нашим великим князем"

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Новини
17:18
30 травня

Буковинські лісівники у 2016 році сплатили до бюджетів і держфондів 144,99 млн грн.

16:46
30 травня

ПАТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» ПЛАНУЄ ВКЛАСТИ 19 МІЛЬЙОНІВ В РОЗВИТОК ГАЗОВИХ МЕРЕЖ БУКОВИНИ

15:57
30 травня

Безробітні, внутрішньо переміщені особи, а також учасники АТО та члени їхніх сімей безкоштовно вивчають англійську мову

14:27
30 травня

Умови отримання фізособою-пвдприємцем допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

13:08
30 травня

Чернівецька область: минулої доби сталося 4 пожежі

13:06
30 травня

Фестиваль інноваційної освіти в Чернівцях (програма)

13:03
30 травня

Бюджет Чернівців отримав понад 100 тисяч «туристичних» гривень

13:02
30 травня

Як громадянам нараховується земельний податок

13:00
30 травня

Яка відповідальність за несвоєчасну реєстрацію платником ПДВ

11:28
30 травня

Продаж складних побутових товарів – лише з касовим апаратом

11:27
30 травня

Звітність єдинників зазнала змін

11:27
30 травня

Для боржників - податкова вимога

11:25
30 травня

Керівництвом прокуратури Чернівецької області будуть проведені виїзні прийоми громадян

11:22
30 травня

Облік актів законодавства на підприємствах, в установах та організаціях

10:49
30 травня

Коли і скільки відпочиватимемо у червні?

16:56
26 травня

На Буковині виконано будівельних робіт майже на 220 мільйонів

15:35
26 травня

Прокуратура виявила порушення законодавства при адміністративному затриманні та виконанні адміністративних стягнень, що обмежують особисту свободу громадян

15:33
26 травня

Заробітна плата виплачується не рідше двох разів на місяць

11:31
26 травня

Прикордонники затримали румуна, який у машині ховав пістолет

11:27
26 травня

Завдяки прокуратурі Чернівецької області повернуто 2652 га землі вартістю понад 30 млн. грн.

11:23
26 травня

Як отримати витяг з реєстру платників єдиного податку

11:21
26 травня

За право торгувати алкоголем і цигарками чернівецькі підприємці сплатили 4,5 млн. грн.

11:21
26 травня

Код бюджетної класифікації для сплати пені та штрафу

11:15
26 травня

Роздрібна алко-тютюнова торгівля збагатила громаду Чернівців на 30 мільйонів

11:14
26 травня

Напередодні Дня прикордонника молодь міста побувала у Чернівецькому загоні

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Шатун-2. Папієв і його гоп-команда Шатун-2. Папієв і його гоп-командаНапередодні річниці закінчення Другої світової війни в Європі Папієв і його команда з кількох підстаркуватих псевдоветеранів та членів «Опозиційного блоку» з викликом для міста і області розмалювали танк Нікітіна, котрий своїм дулом лякає всіх, хто приїжджає на залізничний вокзал Чернівців.

Ігор БУРКУТ, політолог:

РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ? РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ?За лічені тижні українці матимуть змогу їхати до країн ЄС без віз. Надання громадянам України цього довгоочікуваного права президент Порошенко назвав "розлученням з Росією". Гарна фраза, але що за нею стоїть? Адже безвіз вже мають наші сусіди з Республіки Молдова, а президента собі обрали проросійського. І він навіть з'їздив до Путіна на парад 9 травня - єдиний лідер іноземної держави, що взяв участь у нинішньому московському "побєдобєсії". Розлучитися з Росією дуже непросто, і це ми відчуваємо на собі з новою силою...

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені (фото) Чернівці облуплені (фото)Мудрі буковинці казали: «Хай сніг зійде, і буде видно хто й де накакав».

Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.
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Що, Де, Коли
30 травня о 10.00
в Мармуровій залі Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича за участі керівництва обласної державної адміністрації, народних депутатів України відбудеться засідання круглого столу «Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: досягнення і нові завдання».
30 травня о 14.30
в приміщенні облдержадміністрації (каб. № 418) відбудеться прес-конференція голови обласної державної адміністрації Олександра Фищука з актуальних питань життєдіяльності області.
30 травня о 15.00
в офісі Чернівецької міської організації партії ВО «Батьківщина» (вул. Головна, 22, Ляльковий театр) відбудеться прес-конференція народного депутата України (фракція «Батьківщина») Сергія Власенка.
Сергій Власенко поінформує про суспільно-політичну ситуацію в Україні, перебіг реформи децентралізації та інші актуальні питання.
31 травня о 08:00
у залі вильоту термінала міжнародного аеропорту «Чернівці» відбудеться урочистий захід, присвячений відкриттю літньої програми до курортів Туреччини.
Програма заходу:
31 травня о 12:00
у конференц-залі бізнес-центру “Інтерсіті” (вул. Шевченка, 28) відбудеться публічна дискусія на тему «Парламентські партії та виборці. Як знайти спільну мову на локальному рівні?». Захід присвячений презентації результатів аналізу активності парламентських партій в Чернівецькій області.
3 червня о 15.30
3 червня о 15.30
4 червня о 12.00
4 червня о 12.00


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Путин назвал Ярослава Мудрого "нашим великим князем"

Вчора, 14:35 / Коментарів: 0
Путин назвал Ярослава Мудрого "нашим великим князем"На землях сучасної України вже 800 років була цивілізація. Відбувалося бурхливе життя. Творилася історія всього контитенту. А там, де зараз Москва, ще були болота.

В Києві вже сотні років правили величні родини, які змінювали політичну мапу Європи, утворювали союзи і будували чудові міста. А там, де зараз Москва, ще були болота.

Вже сотні років на землях сучасної України люди від Галичини до Переяслава і Чернігова їздили верхи, обробляли поля, будували потужні фортеці. А там, де зараз Москва, ще були болота.

Ярослав Мудрий, разом з братом, поділив Русь "по Дніпру" - правив у Києві правобережжям, а брат Мстислав - у Чернігові лівобережжям. Після смерті брата князь об'єднав Київську Русь. А там, де зараз Москва, ще були болота.

В Києві 150 років вже як писали і читали. З'явились перші писані закони. Побудовані славетні собори, від величі яких перехоплює подих навіть зараз. А там, де зараз Москва, ще були болота.

Вже 200 років як хрестили Київську Русь. А потім - більше 100 років як Київ був митрополією Константипольского патріархату. Сердцем віри. З західним істиним корінням. Тут вірили у Бога - справжнього, а не в язичницкі ідоли. Саме тут відбувалося зародження слов'янства. А там, де зараз Москва, ще були болота.

Великий князь Ярослав помер у Вишгороді (сучасний район Київської області в Україні). Був похований у Києві у соборі, який збудував. Віддав все своє життя на укріплення слави і могутності Київської Русі. А там, де зараз Москва, ще були болота.

Це все, що друзям з московського болота треба знати про "любимого князя". І це добре, що вони поважають і цінують нашого київського князя. Врешті-решт, тою чи іншою мірою, з нього почалося перетворювання предків росіян, які ще жили в печерах десь посеред тих болот, на людей. Шкода що нічого з того не вийшло.

Petro Shuklinov, головний редактор видання ЛІГА.net
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