Путин назвал Ярослава Мудрого "нашим великим князем"

Шатун-2. Папієв і його гоп-командаНапередодні річниці закінчення Другої світової війни в Європі Папієв і його команда з кількох підстаркуватих псевдоветеранів та членів «Опозиційного блоку» з викликом для міста і області розмалювали танк Нікітіна, котрий своїм дулом лякає всіх, хто приїжджає на залізничний вокзал Чернівців.
Ігор БУРКУТ, політолог:
РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ?За лічені тижні українці матимуть змогу їхати до країн ЄС без віз. Надання громадянам України цього довгоочікуваного права президент Порошенко назвав "розлученням з Росією". Гарна фраза, але що за нею стоїть? Адже безвіз вже мають наші сусіди з Республіки Молдова, а президента собі обрали проросійського. І він навіть з'їздив до Путіна на парад 9 травня - єдиний лідер іноземної держави, що взяв участь у нинішньому московському "побєдобєсії". Розлучитися з Росією дуже непросто, і це ми відчуваємо на собі з новою силою...
Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.
в Мармуровій залі Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича за участі керівництва обласної державної адміністрації, народних депутатів України відбудеться засідання круглого столу «Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: досягнення і нові завдання».
в офісі Чернівецької міської організації партії ВО «Батьківщина» (вул. Головна, 22, Ляльковий театр) відбудеться прес-конференція народного депутата України (фракція «Батьківщина») Сергія Власенка. Сергій Власенко поінформує про суспільно-політичну ситуацію в Україні, перебіг реформи децентралізації та інші актуальні питання.
у конференц-залі бізнес-центру “Інтерсіті” (вул. Шевченка, 28) відбудеться публічна дискусія на тему «Парламентські партії та виборці. Як знайти спільну мову на локальному рівні?». Захід присвячений презентації результатів аналізу активності парламентських партій в Чернівецькій області.
Путин назвал Ярослава Мудрого "нашим великим князем"
Вчора, 14:35 / Коментарів: 0
На землях сучасної України вже 800 років була цивілізація. Відбувалося бурхливе життя. Творилася історія всього контитенту. А там, де зараз Москва, ще були болота.
В Києві вже сотні років правили величні родини, які змінювали політичну мапу Європи, утворювали союзи і будували чудові міста. А там, де зараз Москва, ще були болота.
Вже сотні років на землях сучасної України люди від Галичини до Переяслава і Чернігова їздили верхи, обробляли поля, будували потужні фортеці. А там, де зараз Москва, ще були болота.
Ярослав Мудрий, разом з братом, поділив Русь "по Дніпру" - правив у Києві правобережжям, а брат Мстислав - у Чернігові лівобережжям. Після смерті брата князь об'єднав Київську Русь. А там, де зараз Москва, ще були болота.
В Києві 150 років вже як писали і читали. З'явились перші писані закони. Побудовані славетні собори, від величі яких перехоплює подих навіть зараз. А там, де зараз Москва, ще були болота.
Вже 200 років як хрестили Київську Русь. А потім - більше 100 років як Київ був митрополією Константипольского патріархату. Сердцем віри. З західним істиним корінням. Тут вірили у Бога - справжнього, а не в язичницкі ідоли. Саме тут відбувалося зародження слов'янства. А там, де зараз Москва, ще були болота.
Великий князь Ярослав помер у Вишгороді (сучасний район Київської області в Україні). Був похований у Києві у соборі, який збудував. Віддав все своє життя на укріплення слави і могутності Київської Русі. А там, де зараз Москва, ще були болота.
Це все, що друзям з московського болота треба знати про "любимого князя". І це добре, що вони поважають і цінують нашого київського князя. Врешті-решт, тою чи іншою мірою, з нього почалося перетворювання предків росіян, які ще жили в печерах десь посеред тих болот, на людей. Шкода що нічого з того не вийшло.
Petro Shuklinov, головний редактор видання ЛІГА.net