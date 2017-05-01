Умови отримання фізособою-пвдприємцем допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

Потрібно зазначити, що кожна жінка, яка готується стати мамою має право на отримання допомоги по вагітності та пологам. Водночас порядок отримання і розмір цієї допомоги залежить від статусу жінки. Зокрема, є особливості надання цієї допомоги: 1) для працюючих жінок; 2) жінок-підприємців; і 3) не застрахованих жінок.



Допомога по вагітності та пологах надається фізособі-підприємцю за страховим випадком «вагітність та пологи» за рахунок коштів Фонду соціального страхування за таких умов:



1) настання зазначеного страхового випадку під час перебування фізособи в статусі підприємця;

2) сплати єдиного соціального внеску (ЕСВ) в розмірі та строки, визначені Законом про ЄСВ.

3) подачі заяви-розрахунку до робочого органу Фонду.



У такому випадку допомога по вагітності та пологах обчислюється сумарно та надається застрахованій особі в повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів за період, зазначений у листку непрацездатності.



Отже, підприємець – платник єдиного податку має право на отримання допомоги по вагітності та пологах, за умови сплати встановленої суми єдиного податку за шість місяців протягом останнього року перед настанням страхового випадку.



Для отримання допомоги необхідно звернутися до фонду за місцем реєстрації та надати наступні документи:

- заяву на ім’я директора робочого органу Фонду про надання певного виду матеріального забезпечення (соціальних послуг) із зазначенням реєстраційного номера страхувальника;

- копію трудової книжки (при необхідності), яка підтверджує страховий стаж і може бути завірена працівником робочого органу Фонду;

- довідку органу ДПАУ про суму сплаченого за розрахунковий період податку (єдиного);

- ну і, звісно, листок непрацездатності, виданий у встановленому порядку у лікарні.



Зоя ФЕДИК

провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства,

правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів,

правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області

