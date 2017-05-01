31 травня о 08:00

у залі вильоту термінала міжнародного аеропорту «Чернівці» відбудеться урочистий захід, присвячений відкриттю літньої програми до курортів Туреччини.
Перевізником чартерних рейсів на замовлення туристичного оператора «Travel Professional Group» є авіакомпанія «Bravo Airways» .
Програму вильотів з міжнародного аеропорту «Чернівці» офіційно відкриють комерційний директор авіакомпанії «Bravo Airways» Ігор Логвіненко, співзасновник та директор Департаменту з авіа продажу «Travel Professional Group» Євген Щанкін.
Програма заходу:
08:00 - зустріч преси та гостей в терміналі Міжнародного аеропорту «Чернівці»
08:20 – урочисте відкриття першого рейсу
09:00 – зустріч літака водяною вітальною веселкою
09:20 - брифінг (анонсування програми чартерних рейсів авіакомпанії «Bravo Airways» та туристичного оператора TPG)
09:45 – святковий фуршет.