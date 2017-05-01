Президент Франції Емануель Макрон дав прочухана Володимиру Путіну

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:-Путін думав: молоде зелене, треба його в "зародише удавіть". А тут бац ... - крєпкий арєшек. Відразу в атаку: "Раша тудей", "Спутнік" не є засобами медіа, а поширювачі брехні і агенти впливу. Путін не чекав такої преамбули до розмови. - Ніхера собі, - промайнуло в голові Путіна. Його кинуло в жар, очі набичились і налились кров'ю, як у бика під час коріди.Поки у Путіна визрівав план подальшої поведінки з цим сцикуном, жовтодзьобим жабоїдом Макроном - новий господар Єлисейського палацу продовжував наступ на кремлянина Путіна. Макрон висловив протест Росії у зв'язку з хакерськими атаками з її боку під час виборчої кампанії. - Та він опупів!, - у Путіна відібрало дар мовлення.А Макрон не вгавав. - Ви припиніть порушувати права людини у анексованому Криму. Заявив, що треба перезапустити переговори щодо російсько-українського конфлікту і становища на Донбасі.І вже добив Путіна французький президент вимогою припинити переслідування і утиски геїв у Чечні. - З таким каші не звариш, - зле подумав Путін.Що, чекати на нові теракти у Франції?