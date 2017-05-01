На Буковині СБУ затримала на хабарі слідчого поліції

Співробітники СБ України спільно з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою Нацполіції викрили на хабарі слідчого одного з районних відділень поліції Чернівецької області.
Правоохоронці встановили, що підполковник поліції вимагав гроші від групи осіб, обвинувачених ним у крадіжці в рамках кримінального провадження. За три тисячі доларів США слідчий обіцяв вплинути на суддів та забезпечити призначення покарання, що не передбачає позбавлення волі.
Оперативники спецслужби затримали підполковника на вулиці районного центру під час отримання частини хабара у розмірі шістсот американських доларів.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі.