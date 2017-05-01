Чернівецька область: минулої доби сталося 4 пожежі

За інформацією прес-служби Управління ДСНС України у Чернівецькій області в селі Припруття Новоселицького району виникла пожежа у житловому будинку.



Причиною пожежі стало коротке замкнення телевізора: господарі залишили його ввімкненим та вийшли на вулицю. Пожежу власники помітили вже тоді, коли вся будівля заповнилась димом, а полум'я поширилось на дерев'яне перекриття. За викликом на місце події прибули рятувальники державної пожежно-рятувальної частини № 11 та місцева пожежна охорона села Бояни.



Вогнеборці ліквідували пожежу у тих межах, в яких застали її на момент прибуття, врятувавши житловий будинок та запобігши перекиданню полум’я на ще один житловий будинок, розташований поруч. У результаті пожежі вогнем було знищено частково перекриття та шифер, речі домашнього вжитку.



У селі Нижні Петрівці Сторожинецького району на хуторі Ілінка сталася пожежа в літній кухні. Ймовірно, причиною пожежі також стало коротке замкнення. Через запізніле виявлення пожежі, на момент прибуття рятувальників вогонь поширився по всій будівлі та охопив значну площу.



Пожежу ліквідували вогнеборці з міста Сторожинця та місцевих пожежних команд сіл Нижні Петрівці та Верхні Петрівці. Вогнем було знищено покрівлю літньої кухні, перекриття та домашнє майно.



Ще одну пожежу в літній кухні було ліквідовано силами рятувальників у селі Дубівці Кіцманського району. А у селі Глибочок Сторожинецького району сталася пожежа в автомобільному причепі вантажівки.



