Фестиваль інноваційної освіти в Чернівцях (програма)

Фестиваль інноваційної освіти "Відкривай Україну» – це півфінал відбору найкращих проектів з кожної області, який одночасно проходитиме в 9-ти обласних центрах по всій Україні.Участь у фестивалі будуть приймати 5 команд з Чернівецької області (Хотин, Сторожинець, Сокиряни, Заставна, Новодністровськ) по 15 чоловік кожна і вчитель та місцеві координатори . Також, до нас завітають 5 команд з Тернопільської області, і всі бажаючі та гості фестивалю.Фестиваль інноваційної освіти «Відкривай Україну» - це своєрідна платформа, яка дозволяє дізнатись більше про заклади формальної та неформальної освіти міста і області. Це майданчик для обміну досвідом та дискусій. Під час фестивалю відбудеться панельна дискусія на тему: «Інновації в освіті: Які підходи є інноваційними? Що справді важливо дітям?». Також, можна відвідати, цікаві майстер – класи, як і для дітей так і для дорослих, презентації від громадських організацій та дитячих гуртків, представлення міських ініціатив та просторів. Кожен учасник фестивалю матиме можливість краще познайомитись з різними царинами освіти, доторкнутись до науки та відчути себе частинкою великого проекту, який допомагає нам єднати однодумців та разом Відкривати Україну. Це можливість поспілкуватись з відомими та успішними людьми, які вміють надихнути та вмотивувати.Запрошуємо всіх 3 червня завітати до нас на фестиваль інноваційної освіти «Відкривай Україну» та побачити і почути цікаву та корисну інформацію про альтернативні методики навчання, як сучасні гаджети можна використати на користь навчанню, які є цікаві способи засвоєння нової інформації, чим саме можна зайняти свою дитину в позашкільний час,і ще багато цікавого та корисного.10:00 – 12:00 – Старт Дискусійної панелі:«Інновації в освіті: Які підходи є інноваційними?Що справді важливо дітям?»Локація: Червона зала11:00 – 12:00 – Звітна конференція центру робототехніки «Вoteon» Локація: Географічний факультет12:00 –12 :15 – Відкриття Фестивалю інноваційної освіти в Чернівцях (за участі Чернівецького міського голови Каспрука О.П.)Освітня виставка:12:15 – 15:00 – зона формальної освіти та неформальної освіти. Різноманітні освітні програми та ініціативи. Локація: Біблійний сад12:00 – 15:00 – презентація дитячих гуртків та молодіжних ГО (центри технічної творчості, музей авіації та космонавтики, ініціативи талановитої молоді,ПЛАСТ, ФРІ, AIESEC, ELSA та ін.) Локація: Біблійний сад12:30 – 13:30 – майстер-класи (робототехніка, ораторське мистецтво, громадська журналістика, етнопедагогіка) Локація: Географічний факультет13:00 – 14:00 – Майстер-класи + Лекції:1) ELSA «Ти маєш право знати свої права»2) AISEAC «Самоосвіта. Вирішення глобальних проблем»3) ФРІ «Міжнародні можливості для молоді»4) 15*4 «Про проект 15*4»Локація: Географічний факультет13:20 – 14:20 – Інтерактивна гра Ради Європи «Країна Гідності»13:30 – 14:30 – Майстер-клас для батьків «Емоційний інтелект, як здатність розуміти себе й інших» Локація: Географічний факультет13:40 – 14:20 – Круглий стіл для вчителів модераторів Локація: Блакитна зала14:00 – 15:00 – Майстер-класи + Лекції:1) УАЛ (Українська Академія Лідерства) «Лідерство, як стиль життя»2) AISEAC «Цілі сталого розвитку та проектний менеджмент»3) ФРІ «Неформальна освіта в Україні на молодіжних кемпах»4) Dzestra talks «Розмова про доцільність і ефективність неформальної освіти»14:30 – 16:00 – Презентація проектів учасників Локація: Мармурова зала15:00 – 16:15 – Перегляд фільмів (на географічному факультеті):1) «Спадок нації» (реж. Олександр Ткачук)2) «Immigraniada» (реж. Станіслав Пуздряк)16:30 – 17:00 – Нагородження / Офіційне закриття Локація:Мармурова залаПаралельні заходи:11:30 – 14:30 – Екскурсії по ЧНУ для відвідувачів12:00 – 16:00 – Голосування за проекти учасників Локація: Центральна алея12:15 – 15:00 – Відео-презентація міських проектів Локація:Центральна алея12:15 – 15:00 – Зона неформальної освіти (ігри + навчання з дітьми)Фестиваль є майданчиком для знайомства, обміну досвідом, та налагодженням співпраці між: Підлітками, Вчителями і Батьками.Слідкувати за проходженням конкурсу можна зайшовши на сайт: http://www.vidkruvai.com.ua, а також через пабліки вфб:_ https://www.facebook.com/vidkruvai.ukrainuhttps://www.facebook.com/openukrainechernivtsiГрупа Фестивалю: https://www.facebook.com/events/413181155714081