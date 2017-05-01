Бюджет Чернівців отримав понад 100 тисяч «туристичних» гривень

Про зростання туристичного потенціалу столиці Буковини свідчить динаміка надходжень туристичного збору до бюджету міста - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.



Упродовж п’яти місяців цього року туристичний збір поповнив місцеву скарбницю на 105,8 тис. грн., це на 34,3 тис. грн., або на третину більше, ніж у минулому році.



На сьогодні по місту Чернівці обліковується 38 платників туристичного збору (із них 10 – юридичних осіб та 28 приватних підприємців), які справляють туристичний збір за надання послуг, пов'язаних з тимчасовим проживанням.



Відповідно до Податкового кодексу України платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної та міської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею) та зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання. Ставка збору складає 1 відсоток вартості проживання (за вирахуванням податку на додану вартість) і до вартості не включаються харчування та інші послуги.



Сподіваємось, що Чернівці – туристичні посядуть гідне місце у рейтингу найбільш відвідуваних міст світу, а гості Буковинської перлини будуть вражені прекрасною архітектурою, європейською культурою та гостинністю мешканців столиці Буковини.



