Як громадянам нараховується земельний податок

Нарахування земельного податку фізичним особам з урахуванням строків давності контролюючі органи мають право не пізніше закінчення 1095 дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати грошових зобов’язань, нарахованих контролюючим органом - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.



При цьому граничним строком сплати грошових зобов’язань є:



• для фізосіб - платників земельного податку, що перебували на обліку станом на 1 травня, - 29 серпня;



• для фізосіб - платників земельного податку, що набули право власності на земельні ділянки після 1 травня, - визначається з урахуванням дати отримання інформації про перехід права власності.



За несплату сум земельного податку у разі, якщо контролюючий орган вчасно не залучив їх до сплати земельного податку, в тому випадку, якщо сума грошового зобов’язання розраховується контролюючим органом, платник податків не несе відповідальності за своєчасність, достовірність і повноту нарахування такої суми. Водночас він несе відповідальність за своєчасне та повне погашення нарахованого узгодженого грошового зобов’язання і має право оскаржити зазначену суму в порядку, встановленому Податковим кодексом.

