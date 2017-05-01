Яка відповідальність за несвоєчасну реєстрацію платником ПДВ

Чернівецька ОДПІ нагадує, що у разі обов’язкової реєстрації особи як платника податку на додану вартість (далі - ПДВ) Заява подається до контролюючого органу не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій понад 1 000 000 гривень. Якщо останній день строку подання Заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або неробочим робочий день.



Особа, яка підлягає обов’язковій реєстрації як платник ПДВ і не подала до контролюючого органу Заяву, несе відповідальність за ненарахування або несплату ПДВ на рівні зареєстрованого платника без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування.



Контролюючий орган зобов’язаний самостійно за результатами проведення документальної перевірки визначити суму податкового зобов’язання з ПДВ без врахування сум податку, нарахованих під час придбання товарів/послуг, та застосувати штраф у розмірі 25 відсотків (50 відсотків – при повторному порушенні) суми такого зобов’язання.



Детальнішу інформацію можна отримати в загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі, який розміщений на веб-порталі ДФС України.

