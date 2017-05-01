Чернівецькі пластуни відсвяткували 105-ту річницю організації

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Новини
13:08
30 травня

Чернівецька область: минулої доби сталося 4 пожежі

13:06
30 травня

Фестиваль інноваційної освіти в Чернівцях (програма)

13:03
30 травня

Бюджет Чернівців отримав понад 100 тисяч «туристичних» гривень

13:02
30 травня

Як громадянам нараховується земельний податок

13:00
30 травня

Яка відповідальність за несвоєчасну реєстрацію платником ПДВ

11:28
30 травня

Продаж складних побутових товарів – лише з касовим апаратом

11:27
30 травня

Звітність єдинників зазнала змін

11:27
30 травня

Для боржників - податкова вимога

11:25
30 травня

Керівництвом прокуратури Чернівецької області будуть проведені виїзні прийоми громадян

11:22
30 травня

Облік актів законодавства на підприємствах, в установах та організаціях

10:49
30 травня

Коли і скільки відпочиватимемо у червні?

16:56
26 травня

На Буковині виконано будівельних робіт майже на 220 мільйонів

15:35
26 травня

Прокуратура виявила порушення законодавства при адміністративному затриманні та виконанні адміністративних стягнень, що обмежують особисту свободу громадян

15:33
26 травня

Заробітна плата виплачується не рідше двох разів на місяць

11:31
26 травня

Прикордонники затримали румуна, який у машині ховав пістолет

11:27
26 травня

Завдяки прокуратурі Чернівецької області повернуто 2652 га землі вартістю понад 30 млн. грн.

11:23
26 травня

Як отримати витяг з реєстру платників єдиного податку

11:21
26 травня

За право торгувати алкоголем і цигарками чернівецькі підприємці сплатили 4,5 млн. грн.

11:21
26 травня

Код бюджетної класифікації для сплати пені та штрафу

11:15
26 травня

Роздрібна алко-тютюнова торгівля збагатила громаду Чернівців на 30 мільйонів

11:14
26 травня

Напередодні Дня прикордонника молодь міста побувала у Чернівецькому загоні

11:02
26 травня

На Буковині викрито торговця зброєю із зони АТО

10:59
26 травня

У Чернівцях дівчинка випала з вікна багатоповерхівки

16:32
25 травня

Промислове виробництво Чернівецької області у січні–квітні 2017 року

12:30
25 травня

«Пульс» - вагомий аргумент в суперечці з фіскалами

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Шатун-2. Папієв і його гоп-команда Шатун-2. Папієв і його гоп-командаНапередодні річниці закінчення Другої світової війни в Європі Папієв і його команда з кількох підстаркуватих псевдоветеранів та членів «Опозиційного блоку» з викликом для міста і області розмалювали танк Нікітіна, котрий своїм дулом лякає всіх, хто приїжджає на залізничний вокзал Чернівців.

Ігор БУРКУТ, політолог:

РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ? РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ?За лічені тижні українці матимуть змогу їхати до країн ЄС без віз. Надання громадянам України цього довгоочікуваного права президент Порошенко назвав "розлученням з Росією". Гарна фраза, але що за нею стоїть? Адже безвіз вже мають наші сусіди з Республіки Молдова, а президента собі обрали проросійського. І він навіть з'їздив до Путіна на парад 9 травня - єдиний лідер іноземної держави, що взяв участь у нинішньому московському "побєдобєсії". Розлучитися з Росією дуже непросто, і це ми відчуваємо на собі з новою силою...

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені (фото) Чернівці облуплені (фото)Мудрі буковинці казали: «Хай сніг зійде, і буде видно хто й де накакав».

Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.
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Що, Де, Коли
30 травня о 10.00
в Мармуровій залі Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича за участі керівництва обласної державної адміністрації, народних депутатів України відбудеться засідання круглого столу «Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: досягнення і нові завдання».
30 травня о 14.30
в приміщенні облдержадміністрації (каб. № 418) відбудеться прес-конференція голови обласної державної адміністрації Олександра Фищука з актуальних питань життєдіяльності області.
30 травня о 15.00
в офісі Чернівецької міської організації партії ВО «Батьківщина» (вул. Головна, 22, Ляльковий театр) відбудеться прес-конференція народного депутата України (фракція «Батьківщина») Сергія Власенка.
Сергій Власенко поінформує про суспільно-політичну ситуацію в Україні, перебіг реформи децентралізації та інші актуальні питання.
31 травня о 12:00
у конференц-залі бізнес-центру “Інтерсіті” (вул. Шевченка, 28) відбудеться публічна дискусія на тему «Парламентські партії та виборці. Як знайти спільну мову на локальному рівні?». Захід присвячений презентації результатів аналізу активності парламентських партій в Чернівецькій області.
3 червня о 15.30
3 червня о 15.30
4 червня о 12.00
4 червня о 12.00


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Чернівецькі пластуни відсвяткували 105-ту річницю організації

Сьогодні, 12:58 / Коментарів: 0
28 травня Станиця Чернівці Національної скаутської організації «Пласт» святкувала 105-ту річницю організації.

Пласт — Національна Скаутська Організація України є однією з найбільших серед молодіжних та дитячих громадських організацій України загалом та міста Чернівців зокрема. Робота з дітьми та молоддю ведеться на громадських, добровільних засадах за програмами, орієнтованими на всебічний розвиток особистості, повноцінного громадянина Української Держави.

Чернівецькі пластуни відсвяткували 105-ту річницю організації


Заходи розпочались о 12:00 молебнем у Соборі Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ (вул.Руська, 28). Далі відбувся вимарш: пластуни пройшли вулицями міста колоною, співаючи пісні. О 13:40 відбулось урочисте відкриття заходу на Соборній площі.

З 14:00 по 17:00 функціонувало пластове містечко, де кожен охочий міг спробувати похендмейдити на майстер-класах, скуштувати випічку, приготовану дітьми, пограти у настільні ігри, поїздити верхи та пройти переправу від мотузкового парку. Під час святкування Дня Пласту в Чернівцях жителі міста мали змогу повправлятися у складанні наметів та в'язанні туристичних вузлів. Представники Інституту біології, хімії та біоресурсів демонстрували цікаві хімічні експерименти в «хімічному» наметі. Також був інструктаж від представників Державної служби надзвичайних ситуацій, де кожен міг спробувати себе в ролі пожежника. Крім того, на площі був розміщений інформаційний намет, де всім зацікавленим розповідали, що таке Пласт і де, між іншим, відбувся розіграш призу від магазину туристичного спорядження “Gorgany”.

На активітетах «містечка» пластуни спробували показати лише частинку того, чим вони займаються. А відчути чар пластування можна, долучаючись протягом року до заходів організації, зокрема, до літніх таборів та мандрівок.
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