Чернівецькі пластуни відсвяткували 105-ту річницю організації

28 травня Станиця Чернівці Національної скаутської організації «Пласт» святкувала 105-ту річницю організації.Пласт — Національна Скаутська Організація України є однією з найбільших серед молодіжних та дитячих громадських організацій України загалом та міста Чернівців зокрема. Робота з дітьми та молоддю ведеться на громадських, добровільних засадах за програмами, орієнтованими на всебічний розвиток особистості, повноцінного громадянина Української Держави.Заходи розпочались о 12:00 молебнем у Соборі Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ (вул.Руська, 28). Далі відбувся вимарш: пластуни пройшли вулицями міста колоною, співаючи пісні. О 13:40 відбулось урочисте відкриття заходу на Соборній площі.З 14:00 по 17:00 функціонувало пластове містечко, де кожен охочий міг спробувати похендмейдити на майстер-класах, скуштувати випічку, приготовану дітьми, пограти у настільні ігри, поїздити верхи та пройти переправу від мотузкового парку. Під час святкування Дня Пласту в Чернівцях жителі міста мали змогу повправлятися у складанні наметів та в'язанні туристичних вузлів. Представники Інституту біології, хімії та біоресурсів демонстрували цікаві хімічні експерименти в «хімічному» наметі. Також був інструктаж від представників Державної служби надзвичайних ситуацій, де кожен міг спробувати себе в ролі пожежника. Крім того, на площі був розміщений інформаційний намет, де всім зацікавленим розповідали, що таке Пласт і де, між іншим, відбувся розіграш призу від магазину туристичного спорядження “Gorgany”.На активітетах «містечка» пластуни спробували показати лише частинку того, чим вони займаються. А відчути чар пластування можна, долучаючись протягом року до заходів організації, зокрема, до літніх таборів та мандрівок.