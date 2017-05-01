Продаж складних побутових товарів – лише з касовим апаратом

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що з 08.05.2017 набула чинності постанова КМУ від 16.03.2017 № 231 «Про затвердження переліку груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій».
Зазначимо, що фактично із цієї дати запрацював п. 296.10 ст. 296 Податкового кодексу України, відповідно до якого застосування реєстраторів розрахункових операцій є обов’язковим для підприємців – платників єдиного податку, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту.