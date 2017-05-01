Звітність єдинників зазнала змін

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що Міністерство фінансів України наказом від 17.03.2017 N 369 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року №578» внесло зміни до форм



податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця;

податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи);

податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи.



Так, у Податковій декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця у розділі IV «Показники господарської діяльності для платників єдиного податку третьої групи» у назвах 5 та 6 рядків виправлено ставку єдиного податку з 2% та 4% на 3% та 5% відповідно. Рядки 10 та 11 розділу V «Визначення податкових зобов'язань по єдиному податку» також виправлено.



Наказ набрав чинності 5 травня поточного року.







