Для боржників - податкова вимога

У разі коли у платника податків виник податковий борг, контролюючий орган надсилає йому податкову вимогу - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.



Податкова вимога надсилається не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати суми грошового зобов'язання.

Податкова вимога повинна містити відомості про:



- факт виникнення грошового зобов'язання та права податкової застави;

- розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою;

- обов'язок погасити податковий борг та можливі наслідки його непогашення в установлений строк;

- попередження про опис активів, які відповідно до законодавства можуть бути предметом податкової застави;

- можливі дату та час проведення публічних торгів з їх продажу.



Податкова вимога надсилається також платникам податків, які самостійно подали податкові декларації, але не погасили суми податкових зобов'язань у встановлені Податковим кодексом строки, без попереднього надсилання податкового повідомлення-рішення.

Податкова вимога не надсилається, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.



Дана норма передбачена ст.59 Податкового кодексу України.

