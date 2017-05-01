Для боржників - податкова вимога

У разі коли у платника податків виник податковий борг, контролюючий орган надсилає йому податкову вимогу - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Податкова вимога надсилається не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати суми грошового зобов'язання.
Податкова вимога повинна містити відомості про:
- факт виникнення грошового зобов'язання та права податкової застави;
- розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою;
- обов'язок погасити податковий борг та можливі наслідки його непогашення в установлений строк;
- попередження про опис активів, які відповідно до законодавства можуть бути предметом податкової застави;
- можливі дату та час проведення публічних торгів з їх продажу.
Податкова вимога надсилається також платникам податків, які самостійно подали податкові декларації, але не погасили суми податкових зобов'язань у встановлені Податковим кодексом строки, без попереднього надсилання податкового повідомлення-рішення.
Податкова вимога не надсилається, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дана норма передбачена ст.59 Податкового кодексу України.