Керівництвом прокуратури Чернівецької області будуть проведені виїзні прийоми громадян за місцем проживанняЗа інформацією Чернівецької місцевої прокуратури у червні 2017 року прокурором Чернівецької області, його першим заступником та заступниками будуть проведені виїзні прийоми громадян за місцем проживання, а саме:буде здійснювати прийом громадян 15 червня 2017 року з 11 год. до 13 год. у приміщенні Кіцманської місцевої прокуратури за адресою : м.Кіцмань, вул.Сковороди, 2-а;буде здійснювати прийом громадян 08 червня 2017 року з 11 год. до 13 год. у приміщенні Сторожинецької місцевої прокуратури за адресою: м.Новоселиця, вул. 1 Травня, 4;буде здійснювати прийом громадян 01 червня 2017 року з 11 год. до 13 год. у приміщенні Сторожинецької місцевої прокуратури за адресою : м.Герца, вул.Центральна, 24;буде здійснювати прийом громадян 14 червня 2017 року з 11 год. до 13 год. у приміщенні Кіцманської місцевої прокуратури за адресою : м.Заставна, вул.Гагаріна, 2;буде здійснювати прийом громадян 22 червня 2017 року з 11 год. до 13 год. у приміщенні Сторожинецької місцевої прокуратури за адресою : смт.Глибока, вул. 10 річниця Незалежності України, 17-а.