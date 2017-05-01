Мешканець Глибоччини намагався незаконного вивезти до Румунії запчастини до автомобіля

Під час здійснення митних формальностей щодо транспортного засобу «Mersedes-Benz Sprinter 319 CDI», 2012 р.в., співробітники Чернівецької митниці ДФС виявили спеціально облаштовані сховища, у яких власник авто приховав запчастини до автомобіля у кількості 123 штуки. Серед прихованого у порожнинах задніх дверей та бокових стінках вантажного відсіку – гальмівні колодки, троси зчеплення та ролики бокових дверей - повідомляє прес-центр Чернівецької митниці.
44-річного буковинця притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.483 Митного кодексу України. Товар вартістю 44 800 грн. та транспортний засіб, що попередньо оцінено у 450 000 грн., вилучено.