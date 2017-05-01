Кожен п'ятий буковинець має згубну звичку - тютюнопаління

Здоров’я конкретної людини в значній мірі залежить від способу її життя, наявності шкідливих звичок, зокрема, тютюнопаління.
За даними вибіркового опитування домогосподарств Буковини шкідливу звичку курити має 156,5 тис. осіб або кожний п’ятий мешканець області у віці 12 років і старшому - інформує Головне управління статистики Чернівецької області.
У 37,7% курців нашого краю термін куріння перевищує 20 років, у 32,1% – від 6 до 10 років, у 18,6% – від 1 до 5 років, у 9,0% – від 16 до 20 років, у 2,6% – від 11 до 15 років.
За добу 43,9% осіб, які курять, викурюють у середньому від 16 до 20 сигарет, 30,5% – від 6 до 10 сигарет, 14,4% – від 11 до 15 сигарет, 10,1% – від 1 до 5 сигарет. Більше однієї пачки викурюють за добу 1,1% осіб.
По області у 2016р. обсяг продажу тютюнових виробів через торгову мережу підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, становив 944,3 млн.грн і збільшився (у порівнянних цінах) на 3,8% у порівнянні з 2015р. Питома вага продажу цих товарів в загальному обсязі становила 11,5% (у 2015р. – 10,5%).
Ціни на тютюнові вироби у 2016р. по Чернівецькій області зросли на 17,3%, по Україні – на 22,9%.Довідково: 31 травня – Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням, який у 1987 році встановлений Всесвітньою організацією охорони здоров’я. У цей день по всьому світу проходять антитютюнові акції.