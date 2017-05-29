Теми Дня ТВА понеділок, 29.05.2017





Понеділок, 29.05.17:

- Чому депутатам так кортить швидше закупити вживаний електротранспорт?

- Чернівці можуть втратити останню надію на кредит від ЄБРР на закупівлю нового електротранспорту.

- У Чернівцях продовжують радитись, як повернути другу нитку газогону у розпорядження громади.

- Хлопчика із дитбудинку небайдужі чернівчани знайшли в дитячій лікарні без нагляду старших.

- Найближчим часом усі військкомати країни можуть реструктуризувати.

- У Чернівцях обрали нового міського голову та обранців.

- Чернівецький театр позмагається за звання кращого у Всеукраїнському театральному фестивалі Арт-UKRAINE.

- 52 раз на Путильщині запалили ватру, яка має вигнати злих духів із гір, і провели чабанів на полонини.

- Легендарний "Океан Ельзи" вкотре зібрав тисячі фанатів у Чернівцях на стадіоні "Буковина".