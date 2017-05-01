На Буковині затримано понад 14 тисяч пачок сигарет

Вчора по обіді на ділянці відділу прикордонної служби «Селятин» було припинено чергову спробу незаконного переміщення тютюнових виробів до сусідньої Румунії. Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.В результаті посилення заходів спільної спеціальної прикордонної операції «Кордон-2017» було отримано випереджувальну інформацію про можливе здійснення протиправної діяльності на кордоні з Румунією. Під час перевірки якої прикордонниками відділу «Селятин» спільно із правоохоронцями взаємодіючих структур на значній відстані було помічено групу осіб із пакунками на плечах, які рухалися в сторону кордону. При спробі затримати порушників, останні покидали свої ноші та вдалися до втечі, використавши гірський рельєф місцевості.В подальшому, на місці події правоохоронцями виявлено загорнуті у пакунки майже 29 ящиків сигарет різних марок. На даний час тютюнові вироби знаходяться на відділі прикордонної служби, очікується їхня передача представникам ДФС у Чернівецькій області. Загальна кількість сигарет становить 14 280 пачок.Наразі триває пошук власників покинутого курива.