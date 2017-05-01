Поліцейські знайшли вбивцю 60-річного жителя Сокирянщини

Завдавши своїй жертві смертельних ножових поранень, 21-річний житель села Ломачинців Сокирянського району покинув територію Чернівецької області. Знайти злочинця вдалося в Києві, звідки 29 травня його було доставлено до Чернівців.
Як уже повідомляв відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області, 12 лютого цього року у селі Ломачинцях Сокирянського району було знайдено мертвим у власному будинку 60-річного чоловіка.
Досудовим розслідуванням встановлено, що перебуваючи в гостях у односельця 10 лютого 2017 року, 21-річний молодик з невстановлених причин накинувся на господаря будинку з ножем. Внаслідок множинних проникаючих колото-різаних поранень потерпілий помер.
28 лютого цього року зловмиснику оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Оскільки вбивця переховувався від поліції, його було оголошено в розшук. На пошуки злочинця було орієнтовано всі Головні управління Нацполіції в областях.
У ході оперативно-розшукових заходів вдалося з’ясувати, що скоївши вбивство, злочинець втік до столиці. Завдяки тісній співпраці Управління карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області з київськими колегами, поліцейські встановили місце перебування розшукуваного та затримали його.