Коли і скільки відпочиватимемо у червні?

У червні буде 10 вихідних з урахуванням свята Трійці, Дня Конституції та традиційних вихідних днів. Вихідні у червні 2017 в Україні очікують нас не тільки у звичні суботу та неділю. Перший літній місяць порадує двома додатковими днями відпочинку:
4 червня відзначається християнське свято – День Святої Трійці, в зв’язку з яким українці відпочинуть і в понеділок – 5 червня
(українське законодавство передбачає, що в тому випадку, коли святковий або неробочий день співпадає з вихідним днем (субота/неділя), він переноситься на наступний після нього). Це означає, що перші вихідні дні літа триватимуть з 3 по 5 червня включно.
Ще один вихідний очікує нас у День Конституції України, який святкується 28 червня
(середа).
Галина ПШЕНИЧКО
головний спеціаліст відділу нормативно-правових актів управління реєстрації
нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти
Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області