Шатун-2. Папієв і його гоп-командаНапередодні річниці закінчення Другої світової війни в Європі Папієв і його команда з кількох підстаркуватих псевдоветеранів та членів «Опозиційного блоку» з викликом для міста і області розмалювали танк Нікітіна, котрий своїм дулом лякає всіх, хто приїжджає на залізничний вокзал Чернівців.
Ігор БУРКУТ, політолог:
РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ?За лічені тижні українці матимуть змогу їхати до країн ЄС без віз. Надання громадянам України цього довгоочікуваного права президент Порошенко назвав "розлученням з Росією". Гарна фраза, але що за нею стоїть? Адже безвіз вже мають наші сусіди з Республіки Молдова, а президента собі обрали проросійського. І він навіть з'їздив до Путіна на парад 9 травня - єдиний лідер іноземної держави, що взяв участь у нинішньому московському "побєдобєсії". Розлучитися з Росією дуже непросто, і це ми відчуваємо на собі з новою силою...
Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.
в Мармуровій залі Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича за участі керівництва обласної державної адміністрації, народних депутатів України відбудеться засідання круглого столу «Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: досягнення і нові завдання».
в офісі Чернівецької міської організації партії ВО «Батьківщина» (вул. Головна, 22, Ляльковий театр) відбудеться прес-конференція народного депутата України (фракція «Батьківщина») Сергія Власенка. Сергій Власенко поінформує про суспільно-політичну ситуацію в Україні, перебіг реформи децентралізації та інші актуальні питання.
у конференц-залі бізнес-центру “Інтерсіті” (вул. Шевченка, 28) відбудеться публічна дискусія на тему «Парламентські партії та виборці. Як знайти спільну мову на локальному рівні?». Захід присвячений презентації результатів аналізу активності парламентських партій в Чернівецькій області.
Недорос Побачивши поруч Путіна й Порошенка, мимоволі замислишся, хто з них “великоросс”, а хто “малоросс”…
Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі він мирний
Впродовж минулої доби російсько-терористичні бандформування 50 разів відкривали вогонь по підрозділах українських захисників. Бойовики дещо знизили інтенсивність застосування важкого артилерійського озброєння. Всього, впродовж доби зафіксовано 5 фактів використання противником зброї, яка заборонена Мінськими угодами. В результаті бойових дій минулої доби 3 українських захисників отримали поранення.
Молдова оголосила п'ятьох дипломатів посольства Росії персонами нон-ґрата. Вони повинні залишити країну протягом доби.
За даними NewsMaker, один з них - помічник військового аташе посольства Росії в Молдові Олександр Грудін, який замішаний у справі колишнього депутата від Демпартії Юрія Болбочану про шпигунство і зраду Батьківщині. Прокуратура підозрює Болбочана у співпраці з Грудіним і передачі інформацію на шкоду Молдові.
У МЗС Росії заявили, що відповідь на витурення дипломатів з Молдови буде жорсткою. "Це-груба провокація, удар по тих силах в Молдоді на чолі з президентом Ігорем Додоном, які реально виступають за нормалізацію і оздоровлення двосторонніх відносин з Росією", - сказав заступник голови відомства Григорій Карасін.
У Росії московський регіон охопили грози з сильними зливами. У деяких районах шквалистим вітром, швидкість якого досягала 22 м/с, зірвало рекламні щити і повалило дерева, які при падінні пошкодили автомобілі.
В результаті урагану в Москві загинули 11 людей, в тому числі дитина. Постраждало близько 70 осіб.
Ураган зірвав частину покрівлі поруч з куполом Сенатського палацу в Кремлі.
В СБУ пояснили обшуки в офісах Яндекс Україна, заявивши, що компанія передавала російським спецслужбам персональні дані українців. "Правоохоронці встановили, що менеджмент компанії незаконно збирав, накопичував і передавав в Росію персональні дані українських громадян" - заявили у відомстві.
В СБУ уточнили, що йдеться про особисті дані, рід занять, спосіб життя, місце перебування, проживання, роботу, дозвілля, а також про джерела і розміри доходів, номери телефонів, електронні адреси і акаунти в соціальних мережах.
Яндекс відкинула звинувачення СБУ в передачі даних українців спецслужбам Росії. Ні у співробітників, ані керівництва Яндекс.Україна немає доступу до персональних даних користувачів, заявили в прес-службі компанії.
Хмари, що з'явилися у Чернівцях вранці, протримаються майже увесь день, та лише ввечері погода проясниться. Без опадів. До 25 градусів тепла. за останні 130 років 30 травня: МАКС: 29.1° (2005) МІН: 1.3° (1957) Народний прогноз погоди: 30 травня відзначається день преподобного Ісаакія Далматського, апостола Андроніка і святої Іунії. Вони вірили у Христа, проповідували його вчення. Померли мирно, що для І століття було рідкістю. У давні часи помітили, що погода влітку буде саме такою, якою вона є у цей день.
Вчора наш сайт відвідали і читали 2186 людей зі всього світу. Найбільше - в Україні. У США - 112, у Канаді -26, в Еспанії -32, в Італії - 42, у Польщі -14, в Росії -57, в Чехії -7, Австрії -13, Румунії - 15, Франції -15, Німеччині -12, в Угорщині - 9, у Криму -16, Ірландії -7, Португалії - 8,, Бразилії -7, Ізраїлю -1 4 , Норвегії -11, Швеції - 9, Великобританії - 11, Китаю -3, Єгипті - 2, Туреччині - 11, Австралії - 1, Індії - 1, ОАЕ -3, Голандія - 15, Молдова - 5
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