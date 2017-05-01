Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі він мирнийВпродовж минулої доби російсько-терористичні бандформування 50 разів відкривали вогонь по підрозділах українських захисників. Бойовики дещо знизили інтенсивність застосування важкого артилерійського озброєння. Всього, впродовж доби зафіксовано 5 фактів використання противником зброї, яка заборонена Мінськими угодами. В результаті бойових дій минулої доби 3 українських захисників отримали поранення.У Росії московський регіон охопили грози з сильними зливами. У деяких районах шквалистим вітром, швидкість якого досягала 22 м/с, зірвало рекламні щити і повалило дерева, які при падінні пошкодили автомобілі.В результаті урагану в Москві загинули 11 людей, в тому числі дитина. Постраждало близько 70 осіб.Ураган зірвав частину покрівлі поруч з куполом Сенатського палацу в Кремлі.Хмари, що з'явилися у Чернівцях вранці, протримаються майже увесь день, та лише ввечері погода проясниться. Без опадів. До 25 градусів тепла.за останні 130 років30 травня:МАКС: 29.1° (2005)МІН: 1.3° (1957)Народний прогноз погоди: 30 травня відзначається день преподобного Ісаакія Далматського, апостола Андроніка і святої Іунії. Вони вірили у Христа, проповідували його вчення. Померли мирно, що для І століття було рідкістю. У давні часи помітили, що погода влітку буде саме такою, якою вона є у цей день.