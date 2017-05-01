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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
13:08
30 травня

Чернівецька область: минулої доби сталося 4 пожежі

13:06
30 травня

Фестиваль інноваційної освіти в Чернівцях (програма)

13:03
30 травня

Бюджет Чернівців отримав понад 100 тисяч «туристичних» гривень

13:02
30 травня

Як громадянам нараховується земельний податок

13:00
30 травня

Яка відповідальність за несвоєчасну реєстрацію платником ПДВ

11:28
30 травня

Продаж складних побутових товарів – лише з касовим апаратом

11:27
30 травня

Звітність єдинників зазнала змін

11:27
30 травня

Для боржників - податкова вимога

11:25
30 травня

Керівництвом прокуратури Чернівецької області будуть проведені виїзні прийоми громадян

11:22
30 травня

Облік актів законодавства на підприємствах, в установах та організаціях

10:49
30 травня

Коли і скільки відпочиватимемо у червні?

16:56
26 травня

На Буковині виконано будівельних робіт майже на 220 мільйонів

15:35
26 травня

Прокуратура виявила порушення законодавства при адміністративному затриманні та виконанні адміністративних стягнень, що обмежують особисту свободу громадян

15:33
26 травня

Заробітна плата виплачується не рідше двох разів на місяць

11:31
26 травня

Прикордонники затримали румуна, який у машині ховав пістолет

11:27
26 травня

Завдяки прокуратурі Чернівецької області повернуто 2652 га землі вартістю понад 30 млн. грн.

11:23
26 травня

Як отримати витяг з реєстру платників єдиного податку

11:21
26 травня

За право торгувати алкоголем і цигарками чернівецькі підприємці сплатили 4,5 млн. грн.

11:21
26 травня

Код бюджетної класифікації для сплати пені та штрафу

11:15
26 травня

Роздрібна алко-тютюнова торгівля збагатила громаду Чернівців на 30 мільйонів

11:14
26 травня

Напередодні Дня прикордонника молодь міста побувала у Чернівецькому загоні

11:02
26 травня

На Буковині викрито торговця зброєю із зони АТО

10:59
26 травня

У Чернівцях дівчинка випала з вікна багатоповерхівки

16:32
25 травня

Промислове виробництво Чернівецької області у січні–квітні 2017 року

12:30
25 травня

«Пульс» - вагомий аргумент в суперечці з фіскалами

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Шатун-2. Папієв і його гоп-команда Шатун-2. Папієв і його гоп-командаНапередодні річниці закінчення Другої світової війни в Європі Папієв і його команда з кількох підстаркуватих псевдоветеранів та членів «Опозиційного блоку» з викликом для міста і області розмалювали танк Нікітіна, котрий своїм дулом лякає всіх, хто приїжджає на залізничний вокзал Чернівців.

Ігор БУРКУТ, політолог:

РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ? РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ?За лічені тижні українці матимуть змогу їхати до країн ЄС без віз. Надання громадянам України цього довгоочікуваного права президент Порошенко назвав "розлученням з Росією". Гарна фраза, але що за нею стоїть? Адже безвіз вже мають наші сусіди з Республіки Молдова, а президента собі обрали проросійського. І він навіть з'їздив до Путіна на парад 9 травня - єдиний лідер іноземної держави, що взяв участь у нинішньому московському "побєдобєсії". Розлучитися з Росією дуже непросто, і це ми відчуваємо на собі з новою силою...

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені (фото) Чернівці облуплені (фото)Мудрі буковинці казали: «Хай сніг зійде, і буде видно хто й де накакав».

Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.
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Що, Де, Коли
30 травня о 10.00
в Мармуровій залі Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича за участі керівництва обласної державної адміністрації, народних депутатів України відбудеться засідання круглого столу «Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: досягнення і нові завдання».
30 травня о 14.30
в приміщенні облдержадміністрації (каб. № 418) відбудеться прес-конференція голови обласної державної адміністрації Олександра Фищука з актуальних питань життєдіяльності області.
30 травня о 15.00
в офісі Чернівецької міської організації партії ВО «Батьківщина» (вул. Головна, 22, Ляльковий театр) відбудеться прес-конференція народного депутата України (фракція «Батьківщина») Сергія Власенка.
Сергій Власенко поінформує про суспільно-політичну ситуацію в Україні, перебіг реформи децентралізації та інші актуальні питання.
31 травня о 12:00
у конференц-залі бізнес-центру “Інтерсіті” (вул. Шевченка, 28) відбудеться публічна дискусія на тему «Парламентські партії та виборці. Як знайти спільну мову на локальному рівні?». Захід присвячений презентації результатів аналізу активності парламентських партій в Чернівецькій області.
3 червня о 15.30
3 червня о 15.30
4 червня о 12.00
4 червня о 12.00


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ДОБРОГО РАНКУ, БУКОВИНО!30.05 2017

Сьогодні, 10:10 / Коментарів: 0
ДОБРОГО РАНКУ, БУКОВИНО!30.05 2017Недорос
Побачивши поруч Путіна й Порошенка, мимоволі замислишся, хто з них “великоросс”, а хто “малоросс”…

Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі він мирний

Впродовж минулої доби російсько-терористичні бандформування 50 разів відкривали вогонь по підрозділах українських захисників. Бойовики дещо знизили інтенсивність застосування важкого артилерійського озброєння. Всього, впродовж доби зафіксовано 5 фактів використання противником зброї, яка заборонена Мінськими угодами. В результаті бойових дій минулої доби 3 українських захисників отримали поранення.

Молдова оголосила п'ятьох дипломатів посольства Росії персонами нон-ґрата. Вони повинні залишити країну протягом доби.

За даними NewsMaker, один з них - помічник військового аташе посольства Росії в Молдові Олександр Грудін, який замішаний у справі колишнього депутата від Демпартії Юрія Болбочану про шпигунство і зраду Батьківщині. Прокуратура підозрює Болбочана у співпраці з Грудіним і передачі інформацію на шкоду Молдові.

У МЗС Росії заявили, що відповідь на витурення дипломатів з Молдови буде жорсткою. "Це-груба провокація, удар по тих силах в Молдоді на чолі з президентом Ігорем Додоном, які реально виступають за нормалізацію і оздоровлення двосторонніх відносин з Росією", - сказав заступник голови відомства Григорій Карасін.

У Росії московський регіон охопили грози з сильними зливами. У деяких районах шквалистим вітром, швидкість якого досягала 22 м/с, зірвало рекламні щити і повалило дерева, які при падінні пошкодили автомобілі.

В результаті урагану в Москві загинули 11 людей, в тому числі дитина. Постраждало близько 70 осіб.

Ураган зірвав частину покрівлі поруч з куполом Сенатського палацу в Кремлі.



В СБУ пояснили обшуки в офісах Яндекс Україна, заявивши, що компанія передавала російським спецслужбам персональні дані українців. "Правоохоронці встановили, що менеджмент компанії незаконно збирав, накопичував і передавав в Росію персональні дані українських громадян" - заявили у відомстві.

В СБУ уточнили, що йдеться про особисті дані, рід занять, спосіб життя, місце перебування, проживання, роботу, дозвілля, а також про джерела і розміри доходів, номери телефонів, електронні адреси і акаунти в соціальних мережах.

Яндекс відкинула звинувачення СБУ в передачі даних українців спецслужбам Росії. Ні у співробітників, ані керівництва Яндекс.Україна немає доступу до персональних даних користувачів, заявили в прес-службі компанії.


Хмари, що з'явилися у Чернівцях вранці, протримаються майже увесь день, та лише ввечері погода проясниться. Без опадів. До 25 градусів тепла.
за останні 130 років
30 травня:
МАКС: 29.1° (2005)
МІН: 1.3° (1957)
Народний прогноз погоди: 30 травня відзначається день преподобного Ісаакія Далматського, апостола Андроніка і святої Іунії. Вони вірили у Христа, проповідували його вчення. Померли мирно, що для І століття було рідкістю. У давні часи помітили, що погода влітку буде саме такою, якою вона є у цей день.

Вчора наш сайт відвідали і читали 2186 людей зі всього світу. Найбільше - в Україні. У США - 112, у Канаді -26, в Еспанії -32, в Італії - 42, у Польщі -14, в Росії -57, в Чехії -7, Австрії -13, Румунії - 15, Франції -15, Німеччині -12, в Угорщині - 9, у Криму -16, Ірландії -7, Португалії - 8,, Бразилії -7, Ізраїлю -1 4 , Норвегії -11, Швеції - 9, Великобританії - 11, Китаю -3, Єгипті - 2, Туреччині - 11, Австралії - 1, Індії - 1, ОАЕ -3, Голандія - 15, Молдова - 5

Активно читають статті "У Чернівцях волонтери закликали правоохоронні органи звернути увагу на провокації "Опоблоку" в регіоні ". "Реваншу регіоналів на Буковині не буде ", "Увага! Шахраї вдосконалюють свої злочинні схеми " "На території річки Прут у Чернівцях виявили кишкову паличку" "Олексій Каспрук передасть свої повноваження новому меру"
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