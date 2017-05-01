На Буковині утворююється друга за чисельністю об’єднана громада

У травні Новоселицький район став найактивнішим в області з громадського обговорення утворення об’єднаних громад. Каталізатором цього процесу виступила Новоселицька міська рада, яка звернулась до Маршинецької, Зеленогайської, Строїнецької, Слобідської, Рингацької, Рокитнянської сільських рад щодо об’єднання в Новоселицьку територіальну громаду з адміністративним центром у місті Новоселиця.
Минулого тижня відбулись громадські обговорення у селах Слобода (спільно з Ревківцями), Рингач (з Шишківцями) та Строїнці, на яких учасники зборів розглянули пропозицію депутатів Новоселицької міської ради щодо створення об’єднаної громади. В усіх селах, після бурхливих обговорень за участі експертів Асоціації міст, представників районної адміністрації та міської ради, збори громад прийняли позитивні рішення щодо створення об’єднаної громади. Враховуючи, що і в Маршинцях раніше погодились на об’єднання, то станом на 29 травня, громадські обговорення у 4 з 6 сільських радах дали позитивну відповідь на створення Новоселицької громади. Залишилось провести обговорення у селах Зелений Гай та Рокитне.
Як відзначив регіональний консультант Офісу реформ Асоціації міст України Ігор Баб’юк: «Новоселицька міська об’єднана громада, у разі її створення, буде однією з найбільших за чисельністю - нараховуватиме більше 20 тис. жителів. В економічному плані вона також має хороші перспективи, зокрема тільки надходження ПДФО у такій громаді перевищуватиме 20 млн. грн.»
Прес-служба Офісу реформ Чернівецького РВ АМУ