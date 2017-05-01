Увага! Шахраї вдосконалюють свої злочинні схеми

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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
13:08
30 травня

Чернівецька область: минулої доби сталося 4 пожежі

13:06
30 травня

Фестиваль інноваційної освіти в Чернівцях (програма)

13:03
30 травня

Бюджет Чернівців отримав понад 100 тисяч «туристичних» гривень

13:02
30 травня

Як громадянам нараховується земельний податок

13:00
30 травня

Яка відповідальність за несвоєчасну реєстрацію платником ПДВ

11:28
30 травня

Продаж складних побутових товарів – лише з касовим апаратом

11:27
30 травня

Звітність єдинників зазнала змін

11:27
30 травня

Для боржників - податкова вимога

11:25
30 травня

Керівництвом прокуратури Чернівецької області будуть проведені виїзні прийоми громадян

11:22
30 травня

Облік актів законодавства на підприємствах, в установах та організаціях

10:49
30 травня

Коли і скільки відпочиватимемо у червні?

16:56
26 травня

На Буковині виконано будівельних робіт майже на 220 мільйонів

15:35
26 травня

Прокуратура виявила порушення законодавства при адміністративному затриманні та виконанні адміністративних стягнень, що обмежують особисту свободу громадян

15:33
26 травня

Заробітна плата виплачується не рідше двох разів на місяць

11:31
26 травня

Прикордонники затримали румуна, який у машині ховав пістолет

11:27
26 травня

Завдяки прокуратурі Чернівецької області повернуто 2652 га землі вартістю понад 30 млн. грн.

11:23
26 травня

Як отримати витяг з реєстру платників єдиного податку

11:21
26 травня

За право торгувати алкоголем і цигарками чернівецькі підприємці сплатили 4,5 млн. грн.

11:21
26 травня

Код бюджетної класифікації для сплати пені та штрафу

11:15
26 травня

Роздрібна алко-тютюнова торгівля збагатила громаду Чернівців на 30 мільйонів

11:14
26 травня

Напередодні Дня прикордонника молодь міста побувала у Чернівецькому загоні

11:02
26 травня

На Буковині викрито торговця зброєю із зони АТО

10:59
26 травня

У Чернівцях дівчинка випала з вікна багатоповерхівки

16:32
25 травня

Промислове виробництво Чернівецької області у січні–квітні 2017 року

12:30
25 травня

«Пульс» - вагомий аргумент в суперечці з фіскалами

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Шатун-2. Папієв і його гоп-команда Шатун-2. Папієв і його гоп-командаНапередодні річниці закінчення Другої світової війни в Європі Папієв і його команда з кількох підстаркуватих псевдоветеранів та членів «Опозиційного блоку» з викликом для міста і області розмалювали танк Нікітіна, котрий своїм дулом лякає всіх, хто приїжджає на залізничний вокзал Чернівців.

Ігор БУРКУТ, політолог:

РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ? РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ?За лічені тижні українці матимуть змогу їхати до країн ЄС без віз. Надання громадянам України цього довгоочікуваного права президент Порошенко назвав "розлученням з Росією". Гарна фраза, але що за нею стоїть? Адже безвіз вже мають наші сусіди з Республіки Молдова, а президента собі обрали проросійського. І він навіть з'їздив до Путіна на парад 9 травня - єдиний лідер іноземної держави, що взяв участь у нинішньому московському "побєдобєсії". Розлучитися з Росією дуже непросто, і це ми відчуваємо на собі з новою силою...

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені (фото) Чернівці облуплені (фото)Мудрі буковинці казали: «Хай сніг зійде, і буде видно хто й де накакав».

Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.
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Що, Де, Коли
30 травня о 10.00
в Мармуровій залі Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича за участі керівництва обласної державної адміністрації, народних депутатів України відбудеться засідання круглого столу «Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: досягнення і нові завдання».
30 травня о 14.30
в приміщенні облдержадміністрації (каб. № 418) відбудеться прес-конференція голови обласної державної адміністрації Олександра Фищука з актуальних питань життєдіяльності області.
30 травня о 15.00
в офісі Чернівецької міської організації партії ВО «Батьківщина» (вул. Головна, 22, Ляльковий театр) відбудеться прес-конференція народного депутата України (фракція «Батьківщина») Сергія Власенка.
Сергій Власенко поінформує про суспільно-політичну ситуацію в Україні, перебіг реформи децентралізації та інші актуальні питання.
31 травня о 12:00
у конференц-залі бізнес-центру “Інтерсіті” (вул. Шевченка, 28) відбудеться публічна дискусія на тему «Парламентські партії та виборці. Як знайти спільну мову на локальному рівні?». Захід присвячений презентації результатів аналізу активності парламентських партій в Чернівецькій області.
3 червня о 15.30
3 червня о 15.30
4 червня о 12.00
4 червня о 12.00


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Увага! Шахраї вдосконалюють свої злочинні схеми

Вчора, 18:48 / Коментарів: 0
Увага! Шахраї вдосконалюють свої злочинні схемиНа Буковині почастішали випадки шахрайських дій. У поліції закликають громадян бути пильними та не довіряти незнайомим особам. Лише впродовж суботи чернівчан ошукали майже на 52 тисячі гривень.
27 травня до поліції зі скаргою звернулися 36-річна та 67-річна жительки Чернівців, котрі повідомили, що до них зателефонували невідомі особи та представилися співробітниками служби безпеки «Ощадбанку». Під приводом розблокування карткового рахунку шахраї заволоділи грошима в сумі 1860 та 2200 гривень.
У пастку псевдо-банкірів потрапив і 59-річний житель обласного центру. Йому так само на мобільний телефон зателефонувала невідома особа, котра представилася працівником того ж банку. Замість обіцяної посиленої безпеки рахунку з картки потерпілого зникла сума у розмірі 8350 гривень.
В іншому випадку від шахрайських дій постраждав 45-річний чернівчанин. При спробі купівлі мотоцикла через сайт «ОЛХ» чоловік перерахував на банківську картку продавця 4000 гривень. Але вказаний транспортний засіб так і не отримав.
Надвечір суботи до поліції із заявою звернулася 65-річна буковинка. Жінка повідомила, що невідома особа у неї вдома шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 1 300 доларів США та 1 500 гривень. Ці гроші потерпіла віддала для підтвердження платоспроможності для отримання пральної машинки, нібито виграної під час розіграшу в магазині "Ельдорадо".
Зважаючи на посилення активності шахраїв, поліцейські вкотре наголошують: у жодному разі не повідомляйте стороннім особам особисті дані банківського рахунку, перераховуйте кошти лише після отримання товару та не довіряйте незнайомим особам. Про випадки та спроби шахрайства одразу повідомляйте до правоохоронних органів.
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