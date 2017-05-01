Увага! Шахраї вдосконалюють свої злочинні схеми

На Буковині почастішали випадки шахрайських дій. У поліції закликають громадян бути пильними та не довіряти незнайомим особам. Лише впродовж суботи чернівчан ошукали майже на 52 тисячі гривень.
27 травня до поліції зі скаргою звернулися 36-річна та 67-річна жительки Чернівців, котрі повідомили, що до них зателефонували невідомі особи та представилися співробітниками служби безпеки «Ощадбанку». Під приводом розблокування карткового рахунку шахраї заволоділи грошима в сумі 1860 та 2200 гривень.
У пастку псевдо-банкірів потрапив і 59-річний житель обласного центру. Йому так само на мобільний телефон зателефонувала невідома особа, котра представилася працівником того ж банку. Замість обіцяної посиленої безпеки рахунку з картки потерпілого зникла сума у розмірі 8350 гривень.
В іншому випадку від шахрайських дій постраждав 45-річний чернівчанин. При спробі купівлі мотоцикла через сайт «ОЛХ» чоловік перерахував на банківську картку продавця 4000 гривень. Але вказаний транспортний засіб так і не отримав.
Надвечір суботи до поліції із заявою звернулася 65-річна буковинка. Жінка повідомила, що невідома особа у неї вдома шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 1 300 доларів США та 1 500 гривень. Ці гроші потерпіла віддала для підтвердження платоспроможності для отримання пральної машинки, нібито виграної під час розіграшу в магазині "Ельдорадо".
Зважаючи на посилення активності шахраїв, поліцейські вкотре наголошують: у жодному разі не повідомляйте стороннім особам особисті дані банківського рахунку, перераховуйте кошти лише після отримання товару та не довіряйте незнайомим особам. Про випадки та спроби шахрайства одразу повідомляйте до правоохоронних органів.