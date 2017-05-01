ПАМ’ЯТКА НАСЕЛЕННЮ ПРО НЕБЕЗПЕКУ ОТРУЄННЯ ГРИБАМИ

Управління цивільного захисту населення обласної державної адміністрації звертається до буковинців з проханням дотримувати низки правил, виконання яких дозволить зберегти здоров’я і уникнути отруєння грибами.Гриби – це специфічний продукт харчування. Потрібно пам’ятати що вони є їстівними, але водночас, вони є небезпечним продуктом харчування, який може привести до отруєння, а іноді й смерті.За 2016 рік в області зареєстровано 8 випадків отруєння грибами, у результаті яких постраждало 18 осіб.На ринках області реалізацію грибів здійснюють у спеціально відведених місцях, які облаштовані інформаційними стендами із назвами їстівних грибів та їх характеристики. В області функціонує 114 торгових точок для реалізації свіжих грибів та 4 торгові точки для реалізації сухих грибів, які розташовані на ринках області. До реалізації допускаються гриби після проведення ветеринарно - санітарної експертизи.Зараз дуже розповсюджено продаж грибів на стихійних ринках. Гриби та грибна продукція (свіжі, сушені та консервовані), що реалізуються на не узаконених ринках, біля доріг, при ринкових територіях та на вулицях лабораторному контролю взагалі не піддаються.Пам’ятаймо:- Купуйте гриби тільки у відведених для їх продажу місцях (магазинах, спеціалізованих кіосках), особливо уникайте стихійних ринків;- Збирайте і купуйте тільки гриби, про які вам відомо, що вони їстівні;- Не збирайте грибів, якщо не впевнені, що знаєте їх;- Не порівнюйте зібрані чи придбані гриби із зображеннями в різних довідниках, вони не завжди відповідають дійсності;- Не куштуйте сирі гриби на смак;- Гриби підлягають кулінарній обробці в день збору, інакше в них утворюється трупна отрута;- При обробці кип’ятіть гриби 7-10 хвилин у воді, після чого відвар злийте і лише тоді гриби можна варити або смажити;- Не пригощайте ні в якому разі грибами дітей, літніх людей та вагітних жінок;- Значна кількість грибів, які досі вважались їстівними, містять мікродози отруйних речовин, якщо вживати їх декілька днів підряд може статись отруєння;- Гриби (зеленушка, синяк-дубовик, та деякі інші) містять отруйні речовини, які у шлунку не розчиняються. У взаємодії із алкоголем отрута розчиняється та викликає бурхливе отруєння;- Суворо дотримуйтесь правил консервування грибів, тому що неправильно приготовлені консервовані гриби можуть викликати дуже важке захворювання – ботулізм.Первинні ознаки отруєння (нудота, блювота, біль у животі) з’являються через 1 - 4 години після вживання грибів, в залежності від виду гриба, віку та стану здоров’я потерпілого, кількість з’їдених грибів. Біль та нападки нудоти повторюються декілька разів через 6-48 годин, а смерть настає через 5-10 днів після отруєння.У разі отруєння грибами необхідно викликати «Швидку медичну допомогу». Одночасно, не очікуючи її прибуття, негайно промийте шлунок та прийміть активоване вугілля.Забороняється вживати будь-які ліки та їжу, алкогольні напої, молоко (це може прискорити всмоктування токсинів грибів у кишечник), а також займатися будь-якими іншими видами самолікування.