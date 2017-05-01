Внаслідок автопригоди у Чернівцях загинув буковинець

За фактом ДТП слідчими ГУНП в Чернівецькій області відкрито кримінальне провадження. Поліцейські з’ясовують всі обставини трагічної події.
Дорожньо-транспортна пригода сталася близько опівночі 28 травня по вулиці Винниченка обласного центру. Керуючи автомобілем «ВАЗ 21093», 21-річний чернівчанин допустив наїзд на пішохода, котрий переходив проїжджу частину у невстановленому для цього місці.
Внаслідок отриманих травм, потерпілий – 51-річний житель села Перківці Кельменецького району помер на місці пригоди. Встановлено, що на момент скоєння ДТП водій легковика був тверезим.
За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Поліцейські закликають громадян бути уважними та дотримуватися Правил дорожнього руху. Переходьте дорогу у визначених для цього місцях і лише після того, як переконаєтеся у відсутності поблизу рухомого транспорту.