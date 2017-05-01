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Новини
16:56
26 травня

На Буковині виконано будівельних робіт майже на 220 мільйонів

15:35
26 травня

Прокуратура виявила порушення законодавства при адміністративному затриманні та виконанні адміністративних стягнень, що обмежують особисту свободу громадян

15:33
26 травня

Заробітна плата виплачується не рідше двох разів на місяць

11:31
26 травня

Прикордонники затримали румуна, який у машині ховав пістолет

11:27
26 травня

Завдяки прокуратурі Чернівецької області повернуто 2652 га землі вартістю понад 30 млн. грн.

11:23
26 травня

Як отримати витяг з реєстру платників єдиного податку

11:21
26 травня

За право торгувати алкоголем і цигарками чернівецькі підприємці сплатили 4,5 млн. грн.

11:21
26 травня

Код бюджетної класифікації для сплати пені та штрафу

11:15
26 травня

Роздрібна алко-тютюнова торгівля збагатила громаду Чернівців на 30 мільйонів

11:14
26 травня

Напередодні Дня прикордонника молодь міста побувала у Чернівецькому загоні

11:02
26 травня

На Буковині викрито торговця зброєю із зони АТО

10:59
26 травня

У Чернівцях дівчинка випала з вікна багатоповерхівки

16:32
25 травня

Промислове виробництво Чернівецької області у січні–квітні 2017 року

12:30
25 травня

«Пульс» - вагомий аргумент в суперечці з фіскалами

12:29
25 травня

Спрощенці можуть шукати бізнес – партнерів і за кордоном

12:26
25 травня

Чернівецькі підприємства сплатили більше 39 мільйонів податку на прибуток

11:51
25 травня

У Чернівцях жінку ошукали на суму у розмірі 5000 гривень, пропонуючи їй примарний приз

10:53
25 травня

Мешканцям міста пропонують встановити теплові лічильники на умовах співфінансування

10:50
25 травня

Як нараховується ЄСВ за період неоплачуваної відпустки

10:49
25 травня

Терміни реєстрації податкових накладних

10:48
25 травня

Цьогоріч власний податковий номер отримали понад 3 тисячі чернівчан

10:47
25 травня

Чернівецький фотоклуб "Позитив" запрошує на відкриття фотовиставки

10:43
25 травня

Шахраям справедливе покарання - 5 років тюрми

16:18
24 травня

Нове місце роботи: соціальна пільга

16:17
24 травня

За IІ квартал з екоподатку звітуємо за новою формою

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Шатун-2. Папієв і його гоп-команда Шатун-2. Папієв і його гоп-командаНапередодні річниці закінчення Другої світової війни в Європі Папієв і його команда з кількох підстаркуватих псевдоветеранів та членів «Опозиційного блоку» з викликом для міста і області розмалювали танк Нікітіна, котрий своїм дулом лякає всіх, хто приїжджає на залізничний вокзал Чернівців.

Ігор БУРКУТ, політолог:

РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ? РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ?За лічені тижні українці матимуть змогу їхати до країн ЄС без віз. Надання громадянам України цього довгоочікуваного права президент Порошенко назвав "розлученням з Росією". Гарна фраза, але що за нею стоїть? Адже безвіз вже мають наші сусіди з Республіки Молдова, а президента собі обрали проросійського. І він навіть з'їздив до Путіна на парад 9 травня - єдиний лідер іноземної держави, що взяв участь у нинішньому московському "побєдобєсії". Розлучитися з Росією дуже непросто, і це ми відчуваємо на собі з новою силою...

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені (фото) Чернівці облуплені (фото)Мудрі буковинці казали: «Хай сніг зійде, і буде видно хто й де накакав».

Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.
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Що, Де, Коли
25-27 травня
в Чернівцях відбудеться Міжнародний симпозіум «Теорія і практика репродукції людини». У рамках форуму запланована прес-конференція буковинських фахівців та провідних репродуктологів України і світу, а також урочисте відкриття, низка пресимпозіумів та симпозіумів.
25 травня о 16.00 у приміщенні Чернівецької ОДА (каб. 418) відбудеться прес-конференція організаторів симпозіуму: ректора БДМУ Бойчука Т. М., головного акушер-гінеколога України Камінського В. В., директора Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Андрієць О. А., президента УАРМ Юзька О. М. та іноземних спікерів.
25 травня о 18.00 в Палаці «Академічний» вул. Шиллера, 11 відбудеться урочисте відкриття заходу.
26 травня о 08.30основний день симпозіуму, коли зі своїми доповідями виступатимуть світила репродуктології. Місце проведення: мармурова зала Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.
26 травня в Чернівцях очікується виступ американського вченого доктора медицини, директора Центру «Нова надія» Джона Джанга (John Zhang), який спільно зі своїми колегами-українцями застосував нову репродуктивну технології «пронуклеарного перенесення», або народження «дитини від трьох батьків».
26 травня о 11.30
у каб.202 Ратуші відбудеться зустріч журналістів з різних регіонів України: Одеси, Луганська, Полтави, Києва, Харкова, Кишинева з Чернівецьким міським головою Олексієм Каспруком в рамках Міжнародного журналістського проекту загальноосвітнього конкурсу "Українська мова - мова єднання".
26 травня о 12.30
в каб.202 міської ради відбудеться брифінг заступника міського голови Володимира Середюка на тему: "Про нові умови визначення перевізників пасажирів на окремих міських автобусних маршрутах".
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00
27 травня о 17.00
у фойє 2-го поверху відбудеться прес-конференція з нагоди участі театру у Всеукраїнському театральному фестивалі «ART-UKRAINE».
28 травня
в смт Путила на стадіоні «Карпати» ім. А.Гусіна за участі керівництва обласної державної адміністрації відбудеться традиційне свято виходу на полонину «Полонинська ватра».
В програмі заходів:
29 травня о 11.00
У приміщенні обласного військкомату відбудеться брифінг Чернівецького обласного військового комісара.
3 червня о 15.30
3 червня о 15.30
4 червня о 12.00
4 червня о 12.00


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Податковий улов Матіоса. День 5-й

Сьогодні, 14:34 / Коментарів: 0
Податковий улов Матіоса. День 5-йТоп-податківка, яка в злочинній організації Клименка розкрадала 3 мільярди, залишилась на волі по угоді з Матіосом

Суд призначив 5 років умовно з позбавленням права обіймати певні посади першій заступниці начальника ГУ Міндоходів у м. Києві Тетяні Детюк, яка була одним з організаторів незаконного відшкодування ПДВ на загальну суму 3,16 млрд грн. у складі злочинного угрупування на чолі з колишнім головою Міндоходів України Олександром Клименком.
Про це свідчить вирок Дарницького районного суду м. Києва від 21 жовтня 2016 року, який був оприлюднений у судовому реєстрі 7 лютого 2017 року.
У квітні 2012-вересні 2013 років злочинна організація на чолі з Клименком, до якої входила Детюк, заволоділа коштами державного бюджету України на загальну суму 3,16 млрд грн., які були незаконно перераховані у вигляді відшкодування ПДВ трьом компаніям: ТОВ «Мегатерий», ТОВ «Газіновація» та ТОВ «Ексімтех».
Реалізовуючи злочинну схему, в податковій документації трьох фірм відображалися нібито господарські відносини з десятками фіктивних підприємств на суму понад 16 млрд грн. Детюк та інші керівники регіональної податкової служби домовлялися зі своїми підлеглими, щоб вони без перевірок затверджували відшкодування ПДВ фірмам. Після чого кошти обготівковувалися через контрольовані злочинною організацією банки, в яких в подальшому інформація про рух коштів знищувалася.
Суд встановив, що за такою схемою Детюк заволоділа коштами держбюджету на загальну суму 2,57 млрд грн., які були розподілені між учасниками угрупування Клименка.
Детюк уклала угоду з головним військовим прокурором Анатолієм Матіосом про визнання винуватості і отримала 5 років позбавлення волі умовно (іспитовий строк 3 роки) з позбавленням права займати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади, держустановах та організаціях на 3 роки, без конфіскації майна.
При укладенні угоди було враховано, що Детюк раніше не судима, позитивно характеризується за місцем проживання, її вік, стан здоров’я, сімейний стан та інші обставини, які її характеризують. Суд також врахував пом’якшуючі обставини: щире каяття та активне сприяння розкриттю злочинів; добровільне викриття у вчиненні злочинів інших осіб; вчинення злочину через матеріальну та службову залежність від членів злочинної організації ДПС; часткове добровільне відшкодування спричинених злочином збитків у сумі 500 тис грн.
В матеріал справи зазначено, що у 2016 році Тетяна Детюк працювала доцентом кафедри фінансів «Інституту банківських технологій бізнесу» Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи». На нещодавній міжнародній конференції вона розповідала науковцям про реформування податкової системи України на шляху до євроінтеграції в умовах глобальних викликів.
У лютому цього року генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що екс-перший заступник голови Державної податкової служби Андрій Головач, якого обвинувачували у незаконному відшкодуванні ПДВ на 3 млрд грн., пішов на угоду зі слідством і заплатив в казначейство 130 млн грн.
Як відомо, 24 травня в 15 областях України пройшла операція, в результати якої було затримано 23 керівників обласних податкових служб часів головування в Міндоходів Олександра Клименка. Поліція заявила, що податківці завдали державі збитків на 95,92 млрд грн. Частина затриманих заарештована, інших суд відпустив під багатомільйонні застави.
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