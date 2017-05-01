У Чернівцях волонтери закликали правоохоронні органи звернути увагу на провокації "Опоблоку" в регіоні

У Чернівцях 45 громадських активістів, волонтерів і родичів загиблих у зоні АТО воїнів звернулися з відкритим листом до місцевих правоохоронних органів з проханням звернути увагу на діяльність політичної партії "Опозиційний блок" на території Чернівецької області.
Відповідну заяву до органів влади, правоохоронців та ЗМІ за підписами 45-ти осіб сьогодні оприлюднили волонтери.
У своєму зверненні вони повідомляють про нещодавні провокації, що були здійснені "Опоблоком" у Чернівцях - зокрема, про те, як представники цієї партії у соцмережах заявляли, що уродженці інших областей не мають права перебувати на Буковині.
"Це неприпустимо, це фашизм і сепаратизм на території області", - зазначається у зверненні.
Окрім того, волонтери нагадали, як депутат Чернівецької обласної ради Олександр Болтунов розмістив на своїй ФБ-сторінці висловлювання про те, що "8 травня у скорботі переможені, а переможці святкують 9 травня".
Водночас у зверненні йдеться, що 11 травня 2017 року телеканал "Інтер" транслював звернення нардепа Льовочкіна, який стверджував, буцімто у Чернівцях "неонацисти і фашисти жорстоко побили активіста "Опоблоку" Руслана Тулика".
Підписанти звернення стверджують, що вказаний факт є брехнею.
"Якщо ми зараз не зупинимо ці провокації, до нас у гості прийде "русскій мір", - йдеться у зверненні.
Активісти і волонтери закликають правоохоронні органи Буковини звернути увагу на діяльність представників "Опоблоку", щоб "запобігти проявам фашизму та сепаратизму, до чого ведуть окремі дії "Опоблоку".