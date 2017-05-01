Стоїть гуцул на горі тай дивиться вдалину. Підходить москаль:
-Куда смотріш, дядя.
-Сидивлю, де жити добре.
-Жіть харашо там, гдє нас нєт.
-Ото й дивлюся, де вас нема...
Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі він мирний
Впродовж доби, що минула, російсько-терористичні бандформування 48 разів відкривали вогонь по підрозділах ЗС України, зокрема й з систем озброєння, які заборонені Мінськими домовленостями. В результаті бойових дій минулої доби 7 військовослужбовців ЗС України отримали поранення та бойові травми.У результаті обстрілу Красногорівки, який тривав майже три години з околиць Донецька, поранення і травми отримали вісім місцевих жителів.
За даними штабу АТО, сепаратисти застосовували Град, танк, артилерійські системи калібру 152 і 122 мм, міномети, озброєння БМП. Під обстріл потрапили школа і лікарня, а всього пошкоджені 29 будівель.
"Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю отримала картина "Квадрат" шведського режисера Рубена Естлунда, а гран-прі конкурсу дісталося стрічці "120 ударів за хвилину" Робена Кампайо.Військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що минулого тижня правоохоронці затримали двох бійців полку Нацгвардії Азов за умисне вбивство. Він не повідомив подробиці події і хто став жертвами військовослужбовців.
"Вони не були на лінії АТО, а на третій лінії оборони. Вбивства відбувалися з умислом, вони не були побутовими", - зазначив Матіос.
Небо затягнеться хмарами у середині дня, та погода у Чернівцях буде похмурою до самого вечора. Без опадів. До 24 градусів тепла.
за останні 130 років
29 травня:
МАКС: 28.6° (2000)
МІН: 4.6° (1959)
Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять преподобного Феодора Освященного, який прославився святістю життя і великим даром чудотворіння. У народі його називали Федір Житник, оскільки 29 травня було останнім строком для посіву ярових. Якщо на Федора зацвіла горобина, значить погода буде теплою.
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