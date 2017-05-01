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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
16:56
26 травня

На Буковині виконано будівельних робіт майже на 220 мільйонів

15:35
26 травня

Прокуратура виявила порушення законодавства при адміністративному затриманні та виконанні адміністративних стягнень, що обмежують особисту свободу громадян

15:33
26 травня

Заробітна плата виплачується не рідше двох разів на місяць

11:31
26 травня

Прикордонники затримали румуна, який у машині ховав пістолет

11:27
26 травня

Завдяки прокуратурі Чернівецької області повернуто 2652 га землі вартістю понад 30 млн. грн.

11:23
26 травня

Як отримати витяг з реєстру платників єдиного податку

11:21
26 травня

За право торгувати алкоголем і цигарками чернівецькі підприємці сплатили 4,5 млн. грн.

11:21
26 травня

Код бюджетної класифікації для сплати пені та штрафу

11:15
26 травня

Роздрібна алко-тютюнова торгівля збагатила громаду Чернівців на 30 мільйонів

11:14
26 травня

Напередодні Дня прикордонника молодь міста побувала у Чернівецькому загоні

11:02
26 травня

На Буковині викрито торговця зброєю із зони АТО

10:59
26 травня

У Чернівцях дівчинка випала з вікна багатоповерхівки

16:32
25 травня

Промислове виробництво Чернівецької області у січні–квітні 2017 року

12:30
25 травня

«Пульс» - вагомий аргумент в суперечці з фіскалами

12:29
25 травня

Спрощенці можуть шукати бізнес – партнерів і за кордоном

12:26
25 травня

Чернівецькі підприємства сплатили більше 39 мільйонів податку на прибуток

11:51
25 травня

У Чернівцях жінку ошукали на суму у розмірі 5000 гривень, пропонуючи їй примарний приз

10:53
25 травня

Мешканцям міста пропонують встановити теплові лічильники на умовах співфінансування

10:50
25 травня

Як нараховується ЄСВ за період неоплачуваної відпустки

10:49
25 травня

Терміни реєстрації податкових накладних

10:48
25 травня

Цьогоріч власний податковий номер отримали понад 3 тисячі чернівчан

10:47
25 травня

Чернівецький фотоклуб "Позитив" запрошує на відкриття фотовиставки

10:43
25 травня

Шахраям справедливе покарання - 5 років тюрми

16:18
24 травня

Нове місце роботи: соціальна пільга

16:17
24 травня

За IІ квартал з екоподатку звітуємо за новою формою

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Шатун-2. Папієв і його гоп-команда Шатун-2. Папієв і його гоп-командаНапередодні річниці закінчення Другої світової війни в Європі Папієв і його команда з кількох підстаркуватих псевдоветеранів та членів «Опозиційного блоку» з викликом для міста і області розмалювали танк Нікітіна, котрий своїм дулом лякає всіх, хто приїжджає на залізничний вокзал Чернівців.

Ігор БУРКУТ, політолог:

РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ? РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ?За лічені тижні українці матимуть змогу їхати до країн ЄС без віз. Надання громадянам України цього довгоочікуваного права президент Порошенко назвав "розлученням з Росією". Гарна фраза, але що за нею стоїть? Адже безвіз вже мають наші сусіди з Республіки Молдова, а президента собі обрали проросійського. І він навіть з'їздив до Путіна на парад 9 травня - єдиний лідер іноземної держави, що взяв участь у нинішньому московському "побєдобєсії". Розлучитися з Росією дуже непросто, і це ми відчуваємо на собі з новою силою...

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені (фото) Чернівці облуплені (фото)Мудрі буковинці казали: «Хай сніг зійде, і буде видно хто й де накакав».

Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.
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Що, Де, Коли
25-27 травня
в Чернівцях відбудеться Міжнародний симпозіум «Теорія і практика репродукції людини». У рамках форуму запланована прес-конференція буковинських фахівців та провідних репродуктологів України і світу, а також урочисте відкриття, низка пресимпозіумів та симпозіумів.
25 травня о 16.00 у приміщенні Чернівецької ОДА (каб. 418) відбудеться прес-конференція організаторів симпозіуму: ректора БДМУ Бойчука Т. М., головного акушер-гінеколога України Камінського В. В., директора Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Андрієць О. А., президента УАРМ Юзька О. М. та іноземних спікерів.
25 травня о 18.00 в Палаці «Академічний» вул. Шиллера, 11 відбудеться урочисте відкриття заходу.
26 травня о 08.30основний день симпозіуму, коли зі своїми доповідями виступатимуть світила репродуктології. Місце проведення: мармурова зала Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.
26 травня в Чернівцях очікується виступ американського вченого доктора медицини, директора Центру «Нова надія» Джона Джанга (John Zhang), який спільно зі своїми колегами-українцями застосував нову репродуктивну технології «пронуклеарного перенесення», або народження «дитини від трьох батьків».
26 травня о 11.30
у каб.202 Ратуші відбудеться зустріч журналістів з різних регіонів України: Одеси, Луганська, Полтави, Києва, Харкова, Кишинева з Чернівецьким міським головою Олексієм Каспруком в рамках Міжнародного журналістського проекту загальноосвітнього конкурсу "Українська мова - мова єднання".
26 травня о 12.30
в каб.202 міської ради відбудеться брифінг заступника міського голови Володимира Середюка на тему: "Про нові умови визначення перевізників пасажирів на окремих міських автобусних маршрутах".
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00
27 травня о 17.00
у фойє 2-го поверху відбудеться прес-конференція з нагоди участі театру у Всеукраїнському театральному фестивалі «ART-UKRAINE».
28 травня
в смт Путила на стадіоні «Карпати» ім. А.Гусіна за участі керівництва обласної державної адміністрації відбудеться традиційне свято виходу на полонину «Полонинська ватра».
В програмі заходів:
29 травня о 11.00
У приміщенні обласного військкомату відбудеться брифінг Чернівецького обласного військового комісара.
3 червня о 15.30
3 червня о 15.30
4 червня о 12.00
4 червня о 12.00


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ДОБРОГО РАНКУ, БУКОВИНО! 29.05 2017

Сьогодні, 10:52 / Коментарів: 0
ДОБРОГО РАНКУ, БУКОВИНО! 29.05 2017Стоїть гуцул на горі тай дивиться вдалину. Підходить москаль:
-Куда смотріш, дядя.

-Сидивлю, де жити добре.

-Жіть харашо там, гдє нас нєт.

-Ото й дивлюся, де вас нема...

Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі він мирний

Впродовж доби, що минула, російсько-терористичні бандформування 48 разів відкривали вогонь по підрозділах ЗС України, зокрема й з систем озброєння, які заборонені Мінськими домовленостями. В результаті бойових дій минулої доби 7 військовослужбовців ЗС України отримали поранення та бойові травми.

У результаті обстрілу Красногорівки, який тривав майже три години з околиць Донецька, поранення і травми отримали вісім місцевих жителів.

За даними штабу АТО, сепаратисти застосовували Град, танк, артилерійські системи калібру 152 і 122 мм, міномети, озброєння БМП. Під обстріл потрапили школа і лікарня, а всього пошкоджені 29 будівель.
"Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю отримала картина "Квадрат" шведського режисера Рубена Естлунда, а гран-прі конкурсу дісталося стрічці "120 ударів за хвилину" Робена Кампайо.

Військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що минулого тижня правоохоронці затримали двох бійців полку Нацгвардії Азов за умисне вбивство. Він не повідомив подробиці події і хто став жертвами військовослужбовців.

"Вони не були на лінії АТО, а на третій лінії оборони. Вбивства відбувалися з умислом, вони не були побутовими", - зазначив Матіос.

Небо затягнеться хмарами у середині дня, та погода у Чернівцях буде похмурою до самого вечора. Без опадів. До 24 градусів тепла.
за останні 130 років
29 травня:
МАКС: 28.6° (2000)
МІН: 4.6° (1959)
Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять преподобного Феодора Освященного, який прославився святістю життя і великим даром чудотворіння. У народі його називали Федір Житник, оскільки 29 травня було останнім строком для посіву ярових. Якщо на Федора зацвіла горобина, значить погода буде теплою.

Вчора наш сайт відвідали і читали 1276 людей зі всього світу. Найбільше - в Україні. У США - 67, у Канаді -34, в Еспанії -54, в Італії - 22, у Польщі -14, в Росії -37, в Чехії -7, Австрії -13, Румунії - 15, Франції -15, Німеччині -12, в Угорщині - 9, у Криму -16, Ірландії -7, Португалії - 8,, Бразилії -7, Ізраїлю -1 4 , Норвегії -11, Швеції - 9, Великобританії - 1, Китаю -3, Єгипті - 2, Туреччині - 21, Австралії - 1, Індії - 1, ОАЕ -3, Голандія - 15, Молдова - 5

Активно читають статті "Податковий улов Матіоса. День 3-й ". "Реваншу регіоналів на Буковині не буде ", "ТРАМП ГРУБО ПОСУНУВ ПРЕМ'ЄРА ЧОРНОГОРІЇ, ЩОБ СТАТИ ПОРУЧ ІЗ ГЕНСЕКОМ НАТО " "У Чернівцях дівчинка випала з вікна багатоповерхівки" "Олексій Каспрук передасть свої повноваження новому меру"
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