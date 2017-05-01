На Буковині виконано будівельних робіт майже на 220 мільйонів

У січні–квітні п.р. підприємствами Чернівецької області виконано будівельних робіт на суму 219,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–квітнем 2016р. становив 91,1%.
Про це повідомляє Головне управління статистики у Чернівецькій обл.
Обсяги робіт, виконаних будівельними підприємствами м.Чернівців становили 68,0% від загальнообласного показника.
У січні–квітні п.р. підприємствами області виконувались роботи з будівництва, реконструкції та ремонту Дністровської ГАЕС, закладів освіти, об’єктів торгівлі та ресторанного господарства, офісних приміщень, житлових будинків та гуртожитків.
У загальному обсязі будівельних робіт частка робіт з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення становила 87,8%, з капітального та поточного ремонтів – 4,7% та 7,5% відповідно.