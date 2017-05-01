Москаль про антикорупційну операцію: Це – кіно, а кінцевого результату в Україні не бачу за жодною справою

"Я оцінюю роботу за кінцевим результатом. У нас чомусь слідство, оперативно-розшукові заходи, затримання, суди - все виливається в ЗМІ, тобто ЗМІ сьогодні підміняють суд, прокуратуру, міліцію", - зазначив голова ОДА
Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль прокоментував операцію військової прокуратури і поліції, в ході якої були затримані 23 екс-начальники управлінь Міндоходів. Трансляцію вів телеканал "112 Україна".
"Я оцінюю роботу за кінцевим результатом. У нас чомусь слідство, оперативно-розшукові заходи, затримання, суди - все виливається в ЗМІ, тобто ЗМІ сьогодні підміняють суд, прокуратуру, міліцію. Я дивлюся на наших колег, ми знаходимося на кордоні з Польщею, Румунією, Угорщиною, Словаччиною, недалеко від Чехії. У них є багато підозрюваних із Закарпатської області, вони працюють над ними 2,3,4 роки, але коли приймуть, то або довічне ув'язнення, або 15. І не кричать ніде. Коли суд ухвалив рішення, тоді комісар поліції пресі говорить, скільки років вони проводили заходи і що в них є вердикт і задоволені своєю роботою і роботою колег. Я вважаю, що це зразок. А це - кіно. Чи буде кінцевий результат? Я поки не бачу його в Україні, за жодною справою", - заявив Москаль.
Як повідомлялося, вчора, 24 травня, військова прокуратура і МВС заявили про наймасштабнішу антикорупційну операцію, в рамках якої в 15 областях України здійснювалися 454 обшуки. Було затримано 23 особи. Сьогодні суд ухвалив низку рішень щодо обрання їм запобіжного заходу: відпущені або під заставу, або під особисте зобов'язання.
Негативне ставлення до таких рішень вже висловив голова МВС Арсен Аваков, а також генеральний прокурор України Юрій Луценко