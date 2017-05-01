Олексій Каспрук передасть свої повноваження новому меру

У Чернівцях працюватиме новий мер, якому почесний ланцюг бургомістра передасть Олексій Каспрук
Хто із чернівецьких школярів переміг у конкурсі «Якби я був мером міста» і одягне Почесний ланцюг бургомістра стане відоме 27 травня на щорічній сесії Чернівецької міської ради майбутнього. Про це повідомляє прес-служба міської ради.
Учасники конкурсу, чиї роботи визнано найкращими, обіймуть місця депутатів міської ради, отримають мандати і картки для голосування.
Вони матимуть змогу обговорити програми і пропозиції своїх колег, прийняти рішення, які із них рекомендувати для реалізації міському голові Олексію Каспруку та депутатам Чернівецької міської ради.
Міська рада майбутнього заслухає звіт міського голови Олексія Каспрука про виконання минулорічних програмних завдань дитячого парламенту міста.
Чернівецька міська рада майбутнього розпочне свою роботу о 10.00 в сесійній залі Ратуші. Засідання транслюватиметься в режимі он-лайн на офіційному порталі міської ради.
Рішення міської ради майбутнього будуть передані для врахування в роботі і виконання виконавчим органам та депутатам Чернівецької міської ради УІІ скликання.
День дитячого міського самоврядування до Дня захисту дітей у Чернівцях проводиться вдруге.