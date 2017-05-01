Чернівецькі перевізники працюватимуть за новими умовами

Володимир Середюк озвучив умови договорів із підприємцями
Чернівецька міська рада розірвала угоди та заключила тимчасові договори до 1 липня із перевізниками на 19 маршрутах із 47.
Крім того, повідомлення про припинення контрактів із 12 червня отримали власники 22 маршрутів. Про це на брифінгу розповів заступник міського голови Володимир Середюк - повідомляє http://promin.cv.ua.
Нерозірваними залишилися угоди на шести маршрутах – №16, №17, №21, №24, №39, №41.
Наразі підготовано нові умови конкурсу, їх виставили на сайті міської ради та опублікували у газеті. Новий проект договору має затвердити на найближчому засіданні виконком.
За словами Володимира Середюка, умови конкурсу доповнено новими пунктами.
Так, перевізників зобов’язують упродовж двох тижнів
з моменту підписання договору за власні кошти обладнати маршрутки засобами GPS-моніторингу
. Крім того, у маршрутках мають з’явитися два відеореєстратори
– один слідкуватиме за дорогою, інший – за салоном. Це необхідно для того, щоб попередити неналежну поведінку водіїв та пасажирів.
– До перевізників застосовуватимуть штрафні санкції у розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за кожне порушення умов договору
. Ідеться не лише про затримки рейсів
, а й про поведінку водіїв, куріння, розмови по телефону
, – зазначив заступник міського голови.
Перевізників також зобов’яжуть безоплатно перевозити членів родин військовослужбовців, які загинули на Сході, та учасників АТО
.
У нових умовах конкурсу незмінним залишається пункт про вік транспортних засобів. Він не повинен перевищувати 8 років
.
– Перевагу надаватимемо тим підприємцям, які максимально оновлять автопарк, із ними укладуть договір на термін більш як один рік, – зазначив Володимир Середюк.