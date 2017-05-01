Прокуратура виявила порушення законодавства при адміністративному затриманні та виконанні адміністративних стягнень, що обмежують особисту свободу громадян

Упродовж року органами прокуратури Чернівецької області організовано та проведено ряд перевірок щодо стану додержання конституційних прав громадян при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
За їх результатами виявлено факти безпідставного затримання громадян, порушення строків тримання, несвоєчасного виконання постанов суду про застосування адміністративного арешту, неповідомлення Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги про затримання осіб.
Також у підрозділах органів пробації встановлені випадки порушень закону при застосуванні примусових заходів у виді виправних і громадських робіт.
У спеціальних установах поліції, де особи відбувають адміністративний арешт, виявлено факти недотримання законодавства щодо матеріально-побутового і медичного забезпечення, умов тримання, харчування, доступу свіжого повітря та світла.
З метою усунення виявлених порушень, причин та умов, що їм сприяли за вказівками прокурорів до дисциплінарної відповідальності притягнуто 20 посадових осіб.
Загалом з початку року органами прокуратури області внесено більше сотні документів прокурорського реагування на порушення законодавства при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру.
За результатами їх розгляду до дисциплінарної відповідальності притягнуто 68 посадових осіб.