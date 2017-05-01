У Чернівцях затримали горе-підривника

Правоохоронці викрили «жартівника», котрий брехливими повідомленнями про бомбу підіймав на ноги всі спецслужби Чернівців - інформує відділ комунікації поліції Чернівецької області.
Лише упродовж останніх двох тижнів чоловік 4 рази повідомляв про вибухівку в супермаркетах і на автовокзалі. Впіймати горе-жартівника вдалося одразу після здійснення ним чергового анонімного дзвінка.
В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські ГУНП в Чернівецькій області спільно з Управлінням СБУ в Чернівецькій області вийшли на слід зловмисника причетного до неправдивих повідомлень про вибухівку. Тож, коли чоловік увечері 25 травня вчетверте повідомив про бомбу в одному з чернівецьких гіпермаркетів, правоохоронці були вже поруч. Поліцейські затримали чоловіка біля таксофону на околиці міста одразу після здійснення дзвінка.
25-річний місцевий житель зізнався у скоєному. Про те, що такі «жарти» тягнуть за собою кримінальну відповідальність, молодик добре знав. Минулого року він так само чотири рази неправдиво повідомляв про замінування різних чернівецьких закладів, за що його вже було засуджено. Але не встиг вирок вступити в дію, як чоловік знову взявся за старе.
«Жартівника» затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання.
Слідчим відділенням поліції за даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Злочинцю загрожує позбавлення волі до семи років.