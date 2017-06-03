Дату проведення Велодня у Чернівцях змінено

У зв'язку з погоднфми умовами дату проведення Велодня у чернівцях перенесли на 3 червня.Програма заходу:
03 червня 2017 року!
15:30 - збір учасників на Соборній площі
16:00 - початок руху колони велосипедистів за маршрутом:
Соборна пл. — вул. Героїв Майдану — просп. Незалежності — вул. Головна — вул. Південно-Кільцева — вул. Воробкевича — вул. Комарова — Парковий проїзд — парк «Жовтневий».
16:30 - 22:00 - розважальна частина в парку "Жовтневий", ВелоПікнік та Веловечірка!
Візьми з собою все для пікніка!
Зареєструйся (https://goo.gl/sUg4Ak) та візьми участь у розіграші призів:
рюкзак Osprey Daylite від магазину "Gorgany",
фрізбі та кружка від Радіо 10Локації Велодня:
Велоквест
12:30 - 15:00 - реєстрація команд та початок квесту на вул. Емінеску, 1 біля офісу "Море турів"
18:00 - оголошення результатів велоквесту та вручення призів в парку "Жовтневий"
Мегаприз від "Море турів" - тур до Будапешту та Відня!
Рухова активність
16:30 — 16:40 Відкриття Велодня
16:40 — 17:30 Крос-фіт: майстер-клас для бажаючих
17:30 — 17:45 Розіграш подарунків серед зареєстрованих учасників
17:45 — 18:00 Танцювальний флеш-моб від студії фітнесу і танцю “Bueno”
18:00 — 18:30 Оголошення результатів велоквесту та вручення призів
18:30 — 19:00 Дорослі батли
19:00 -— 21:00 Веловечірка з DJ Timur
Лекторій
16:30 — 17:00 ПДР та як безпечно їздити містом від Патрульної поліції. Презентація Велошколи
17:00 — 17:30 Розвіюємо міфи про фітнес-гаджети
18:00 — 18:30 Як велосипед впливає на здоров'я людини
18:30 — 19:30 Велотуризм та цікаві маршрути навколо міста
Майстерня подарунків
16:30 — 17:30 Прикрашаємо велосипеди!
18:00 — 19:00 Велозначки та веломагніти своїми руками
18:30 — 19:00 Вегетаріанські солодощі
19:00 — 20:00 Мандали
16:30 — 19:30 Розпис хною - Mehndi
Дитячий майданчик
16:30 — 17:30 Аквагрим
16:30 — 20:00 Фрісбі та волейбол
17:30 — 20:00 Почитай дитині казку
18:00 — 20:00 Велорозмальовки
19:00 — 20:00 Сімейна теренова гра
Гаджети для здоров’я від магазину Мультимедіа
16:30 — 20:00 Презентація сучасних гаджетів
16:30 — 20:00 Обмін відпрацьованих батарейок на подарунки
Територія релаксу:
16:30 — 17:30 Як зробити тіло струнким, а розум спокійним? Спробуй з хатха-йогою
17:30 — 18:30 Релакс з медитацією. Відпочинь по-справжньому
18:30 — 19:30 Рецепти краси та здоров’я. Презентація вегі-страв з дегустацією
19:30 — 20:00 Мантра-релаксація
Протягом всього заходу для Вас працюють:
Фотозона
Памп-трек від Trampline Rideshop
Смаколики та сувеніри
Веломайстерня "BikeCenter"
Інтелектуальні ігри
Пікнік