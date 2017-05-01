ФБР перевіряє зятя Трампа у справі про зв'язки з Росією

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Новини
16:56
26 травня

На Буковині виконано будівельних робіт майже на 220 мільйонів

15:35
26 травня

Прокуратура виявила порушення законодавства при адміністративному затриманні та виконанні адміністративних стягнень, що обмежують особисту свободу громадян

15:33
26 травня

Заробітна плата виплачується не рідше двох разів на місяць

11:31
26 травня

Прикордонники затримали румуна, який у машині ховав пістолет

11:27
26 травня

Завдяки прокуратурі Чернівецької області повернуто 2652 га землі вартістю понад 30 млн. грн.

11:23
26 травня

Як отримати витяг з реєстру платників єдиного податку

11:21
26 травня

За право торгувати алкоголем і цигарками чернівецькі підприємці сплатили 4,5 млн. грн.

11:21
26 травня

Код бюджетної класифікації для сплати пені та штрафу

11:15
26 травня

Роздрібна алко-тютюнова торгівля збагатила громаду Чернівців на 30 мільйонів

11:14
26 травня

Напередодні Дня прикордонника молодь міста побувала у Чернівецькому загоні

11:02
26 травня

На Буковині викрито торговця зброєю із зони АТО

10:59
26 травня

У Чернівцях дівчинка випала з вікна багатоповерхівки

16:32
25 травня

Промислове виробництво Чернівецької області у січні–квітні 2017 року

12:30
25 травня

«Пульс» - вагомий аргумент в суперечці з фіскалами

12:29
25 травня

Спрощенці можуть шукати бізнес – партнерів і за кордоном

12:26
25 травня

Чернівецькі підприємства сплатили більше 39 мільйонів податку на прибуток

11:51
25 травня

У Чернівцях жінку ошукали на суму у розмірі 5000 гривень, пропонуючи їй примарний приз

10:53
25 травня

Мешканцям міста пропонують встановити теплові лічильники на умовах співфінансування

10:50
25 травня

Як нараховується ЄСВ за період неоплачуваної відпустки

10:49
25 травня

Терміни реєстрації податкових накладних

10:48
25 травня

Цьогоріч власний податковий номер отримали понад 3 тисячі чернівчан

10:47
25 травня

Чернівецький фотоклуб "Позитив" запрошує на відкриття фотовиставки

10:43
25 травня

Шахраям справедливе покарання - 5 років тюрми

16:18
24 травня

Нове місце роботи: соціальна пільга

16:17
24 травня

За IІ квартал з екоподатку звітуємо за новою формою

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Шатун-2. Папієв і його гоп-команда Шатун-2. Папієв і його гоп-командаНапередодні річниці закінчення Другої світової війни в Європі Папієв і його команда з кількох підстаркуватих псевдоветеранів та членів «Опозиційного блоку» з викликом для міста і області розмалювали танк Нікітіна, котрий своїм дулом лякає всіх, хто приїжджає на залізничний вокзал Чернівців.

Ігор БУРКУТ, політолог:

РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ? РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ?За лічені тижні українці матимуть змогу їхати до країн ЄС без віз. Надання громадянам України цього довгоочікуваного права президент Порошенко назвав "розлученням з Росією". Гарна фраза, але що за нею стоїть? Адже безвіз вже мають наші сусіди з Республіки Молдова, а президента собі обрали проросійського. І він навіть з'їздив до Путіна на парад 9 травня - єдиний лідер іноземної держави, що взяв участь у нинішньому московському "побєдобєсії". Розлучитися з Росією дуже непросто, і це ми відчуваємо на собі з новою силою...

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені (фото) Чернівці облуплені (фото)Мудрі буковинці казали: «Хай сніг зійде, і буде видно хто й де накакав».

Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.
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Що, Де, Коли
25-27 травня
в Чернівцях відбудеться Міжнародний симпозіум «Теорія і практика репродукції людини». У рамках форуму запланована прес-конференція буковинських фахівців та провідних репродуктологів України і світу, а також урочисте відкриття, низка пресимпозіумів та симпозіумів.
25 травня о 16.00 у приміщенні Чернівецької ОДА (каб. 418) відбудеться прес-конференція організаторів симпозіуму: ректора БДМУ Бойчука Т. М., головного акушер-гінеколога України Камінського В. В., директора Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Андрієць О. А., президента УАРМ Юзька О. М. та іноземних спікерів.
25 травня о 18.00 в Палаці «Академічний» вул. Шиллера, 11 відбудеться урочисте відкриття заходу.
26 травня о 08.30основний день симпозіуму, коли зі своїми доповідями виступатимуть світила репродуктології. Місце проведення: мармурова зала Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.
26 травня в Чернівцях очікується виступ американського вченого доктора медицини, директора Центру «Нова надія» Джона Джанга (John Zhang), який спільно зі своїми колегами-українцями застосував нову репродуктивну технології «пронуклеарного перенесення», або народження «дитини від трьох батьків».
26 травня о 11.30
у каб.202 Ратуші відбудеться зустріч журналістів з різних регіонів України: Одеси, Луганська, Полтави, Києва, Харкова, Кишинева з Чернівецьким міським головою Олексієм Каспруком в рамках Міжнародного журналістського проекту загальноосвітнього конкурсу "Українська мова - мова єднання".
26 травня о 12.30
в каб.202 міської ради відбудеться брифінг заступника міського голови Володимира Середюка на тему: "Про нові умови визначення перевізників пасажирів на окремих міських автобусних маршрутах".
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00
27 травня о 17.00
у фойє 2-го поверху відбудеться прес-конференція з нагоди участі театру у Всеукраїнському театральному фестивалі «ART-UKRAINE».
28 травня
в смт Путила на стадіоні «Карпати» ім. А.Гусіна за участі керівництва обласної державної адміністрації відбудеться традиційне свято виходу на полонину «Полонинська ватра».
В програмі заходів:
29 травня о 11.00
У приміщенні обласного військкомату відбудеться брифінг Чернівецького обласного військового комісара.
3 червня о 15.30
3 червня о 15.30
4 червня о 12.00
4 червня о 12.00


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ФБР перевіряє зятя Трампа у справі про зв'язки з Росією

Сьогодні, 13:58 / Коментарів: 0
ФБР перевіряє зятя Трампа у справі про зв'язки з Росією
Федеральне бюро розслідувань (ФБР) перевіряє зятя президента Дональда Трампа, одного з його старших радників Джареда Кушнера у справі про зв'язки з Росією.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на американських чиновників.

Слідчі ФБР вважають, що у Кушнера є інформація, яка відноситься до даного розслідування. Разом з тим наголошується, що це не значить, ніби Кушнер є підозрюваним і йому збираються висунути звинувачення.

Американські чиновники підкреслюють, що Кушнер знаходиться не в тому статусі, як колишні помічники Трампа Пол Манафорт і Майкл Флінн, які формально виступають суб'єктами розслідування.

Телеканал повідомляє, що невідомо, чому Кушнер привернув інтерес ФБР і чи отримував він які-небудь запити від федеральних властей з приводу розслідування. При цьому вказується, що зять Трампа як мінімум один раз, у грудні 2016 року, зустрічався з послом Росії в США Сергієм Кисляком, а також з російським банкіром Сергієм Горьковим.

Сам Кушнер в свою чергу заявив, що добровільно з'явиться до комітету з розвідки Сенату в рамках розслідування.

Нагадаємо, Джаред Кушнер є чоловіком Іванки Трамп, дочки американського президента.

Ще раніше стало відомо, що у грудні минулого року Кушнер зустрічався з керівництвом російського "Внешекономбанка".
Джерело: Апостроф
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