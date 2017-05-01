ФБР перевіряє зятя Трампа у справі про зв'язки з Росією

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) перевіряє зятя президента Дональда Трампа, одного з його старших радників Джареда Кушнера у справі про зв'язки з Росією.
Про це повідомляє NBC News з посиланням на американських чиновників.
Слідчі ФБР вважають, що у Кушнера є інформація, яка відноситься до даного розслідування. Разом з тим наголошується, що це не значить, ніби Кушнер є підозрюваним і йому збираються висунути звинувачення.
Американські чиновники підкреслюють, що Кушнер знаходиться не в тому статусі, як колишні помічники Трампа Пол Манафорт і Майкл Флінн, які формально виступають суб'єктами розслідування.
Телеканал повідомляє, що невідомо, чому Кушнер привернув інтерес ФБР і чи отримував він які-небудь запити від федеральних властей з приводу розслідування. При цьому вказується, що зять Трампа як мінімум один раз, у грудні 2016 року, зустрічався з послом Росії в США Сергієм Кисляком, а також з російським банкіром Сергієм Горьковим.
Сам Кушнер в свою чергу заявив, що добровільно з'явиться до комітету з розвідки Сенату в рамках розслідування.
Нагадаємо, Джаред Кушнер є чоловіком Іванки Трамп, дочки американського президента.
Ще раніше стало відомо, що у грудні минулого року Кушнер зустрічався з керівництвом російського "Внешекономбанка".
Джерело: Апостроф