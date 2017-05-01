Путін у глухому куті та піде з Донбасу за однієї умови

Чи відповість Росія за війну з Україною як обіцяв Трамп? Щоб піти з Донбасу, Путіну потрібно щось отримати, щоб продати це своїм виборцямФото: kremlin.ruПрезидент США Дональд Трамп заявив, що підтримує ідею притягнути Росію до відповідальності за анексію Криму і ситуацію на Донбасі. В свою чергу, американський держсекретар Рекс Тіллерсон назвав виконання Мінських угод і повернення суверенітету України над окупованими зараз територіями головною передумовою для повернення РФ до "Великої вісімки". Чому такі заяви не вплинуть на позицію Росії, і за якої умови Володимир Путін готовий піти з Донбасу, "Апострофу" розповів російський журналіст і публіцист Леонід Радзіховський.Я не надавав би значення цим заявам. Ви бачите, що коїться в Америці. Трампові постійно потрібно спростовувати звинувачення в тому, що він - російський агент. Він намагається це робити в такій формі. Самі ж ці заяви абсолютно безглузді. До якої відповідальності вони можуть притягнути Росію? Санкції, які вони ввели за Крим, зовсім незначні. Вони ж не збільшать санкції.Америка є гарантом безпеки України відповідно до Будапештського меморандуму. Але свої функції вона не виконала. Тим більше, не виконуватиме зараз.Адміністрацію Трампа загнали в кут безглуздими і абсурдними звинуваченнями, а вони відбиваються, чим можуть. Першими-ліпшими справами і словами намагаються відбитися. Зараз розпочинається найнеприємніша фаза розслідування пана Мюллера (спецрадник Роберт Мюллер розслідує зв'язки Трампа з РФ, – "Апостроф""), під час якої з'ясують, чи перешкоджав Трамп правосуддю. Якщо виявиться, що перешкоджав, то справи його кепські. У такому випадку йому буде не до України й Росії. Скаже, що потрібно оголошувати війну, але йому це не допоможе. На словах можна оголосити війну хоч з Росією, хоч з Китаєм, хоч з Марсом.Він з'їздив на Схід. Подається це як грандіозний успіх: продав зброї на 100 млрд доларів, створив там майже нове НАТО. Здавалося б, що це має підняти рейтинг і змінити ситуацію. Але не підіймає і не змінює. Потрапив він в таке становище, що скажеш все, що завгодно.Заяви Трампа, який зараз — "кульгава качка", не вплинуть на Путіна. Тому він нікуди не піде з Криму і Донбасу. Крим увійшов до складу Російської Федерації (в результаті незаконної анексії у 2014 році, - "Апостроф"). Виключити його можна, тільки змінюючи конституцію. Неможливо уявити собі ситуацію, щоб у Росії змінили конституцію заради того, щоб відпустити Крим. Якщо Росія буде розвалюватися на шматки, то і не таке станеться, але в звичайній ситуації цього не відбудеться. Відсутність та присутність Путіна нічого не змінює.Що стосується Донбасу, то Путін звідти може легко вийти. Йому цей Донбас не потрібен ні в політичному, ні в піарівському відношеннях. Донбас неможливо розміняти — ніхто ні копійки не дасть Путіну за цей "скарб". Щоб піти з Донбасу, Путіну потрібно щось отримати, щоб продати це своїм виборцям. У Росії починається виборча кампанія. Путін, очевидно, буде в ній брати участь. Почати виборчу кампанію зі здачі Донбасу — це, принаймні, оригінально. Путіну похвалитися до цих виборів нічим: економіки немає, соціальне життя мляве, боротьба з корупцією нікого не надихає. Єдиний аргумент, який у нього залишається — величезні зовнішньополітичні "успіхи". У такій ситуації він піти не може.Єдина умова виходу з Донбасу — повне і беззастережне скасування санкцій. Путіну потрібні стовідсоткові гарантії скасування санкцій. Тоді він, можливо, почне виконувати угоди. Мені здається, це той варіант, на який Путін міг би погодитися. Але Захід скаже: ви спочатку виконайте, а там видно буде. Це безвихідна ситуація. І пов'язана вона не з Донбасом і Кримом, а з тим, що Путін і Росія демонізовані на Заході. Йти на нову розрядку і розвертатися на 180 градусів відносно Росії Захід не готовий. Я не впевнений, що й Путін готовий до цього — у фортеці, яка в облозі, поганенько, але звично.Леонид Радзиховский,російський журналіст і публіцист,"Апостроф"