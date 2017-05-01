Реваншу регіоналів на Буковині не буде

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26 травня

Прикордонники затримали румуна, який у машині ховав пістолет

11:27
26 травня

Завдяки прокуратурі Чернівецької області повернуто 2652 га землі вартістю понад 30 млн. грн.

11:23
26 травня

Як отримати витяг з реєстру платників єдиного податку

11:21
26 травня

За право торгувати алкоголем і цигарками чернівецькі підприємці сплатили 4,5 млн. грн.

11:21
26 травня

Код бюджетної класифікації для сплати пені та штрафу

11:15
26 травня

Роздрібна алко-тютюнова торгівля збагатила громаду Чернівців на 30 мільйонів

11:14
26 травня

Напередодні Дня прикордонника молодь міста побувала у Чернівецькому загоні

11:02
26 травня

На Буковині викрито торговця зброєю із зони АТО

10:59
26 травня

У Чернівцях дівчинка випала з вікна багатоповерхівки

16:32
25 травня

Промислове виробництво Чернівецької області у січні–квітні 2017 року

12:30
25 травня

«Пульс» - вагомий аргумент в суперечці з фіскалами

12:29
25 травня

Спрощенці можуть шукати бізнес – партнерів і за кордоном

12:26
25 травня

Чернівецькі підприємства сплатили більше 39 мільйонів податку на прибуток

11:51
25 травня

У Чернівцях жінку ошукали на суму у розмірі 5000 гривень, пропонуючи їй примарний приз

10:53
25 травня

Мешканцям міста пропонують встановити теплові лічильники на умовах співфінансування

10:50
25 травня

Як нараховується ЄСВ за період неоплачуваної відпустки

10:49
25 травня

Терміни реєстрації податкових накладних

10:48
25 травня

Цьогоріч власний податковий номер отримали понад 3 тисячі чернівчан

10:47
25 травня

Чернівецький фотоклуб "Позитив" запрошує на відкриття фотовиставки

10:43
25 травня

Шахраям справедливе покарання - 5 років тюрми

16:18
24 травня

Нове місце роботи: соціальна пільга

16:17
24 травня

За IІ квартал з екоподатку звітуємо за новою формою

16:16
24 травня

За забруднення довкілля чернівецькі підприємці відшкодували понад 600 тис. грн.

16:09
24 травня

Шахрай просить зателефонувати, а потім залишає вас без мобільного пристрою

15:54
24 травня

У квітні 58,8 тис. буковинців звернулися за субсидіями

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Шатун-2. Папієв і його гоп-команда Шатун-2. Папієв і його гоп-командаНапередодні річниці закінчення Другої світової війни в Європі Папієв і його команда з кількох підстаркуватих псевдоветеранів та членів «Опозиційного блоку» з викликом для міста і області розмалювали танк Нікітіна, котрий своїм дулом лякає всіх, хто приїжджає на залізничний вокзал Чернівців.

Ігор БУРКУТ, політолог:

РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ? РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ?За лічені тижні українці матимуть змогу їхати до країн ЄС без віз. Надання громадянам України цього довгоочікуваного права президент Порошенко назвав "розлученням з Росією". Гарна фраза, але що за нею стоїть? Адже безвіз вже мають наші сусіди з Республіки Молдова, а президента собі обрали проросійського. І він навіть з'їздив до Путіна на парад 9 травня - єдиний лідер іноземної держави, що взяв участь у нинішньому московському "побєдобєсії". Розлучитися з Росією дуже непросто, і це ми відчуваємо на собі з новою силою...

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені (фото) Чернівці облуплені (фото)Мудрі буковинці казали: «Хай сніг зійде, і буде видно хто й де накакав».

Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.
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25-27 травня
в Чернівцях відбудеться Міжнародний симпозіум «Теорія і практика репродукції людини». У рамках форуму запланована прес-конференція буковинських фахівців та провідних репродуктологів України і світу, а також урочисте відкриття, низка пресимпозіумів та симпозіумів.
25 травня о 16.00 у приміщенні Чернівецької ОДА (каб. 418) відбудеться прес-конференція організаторів симпозіуму: ректора БДМУ Бойчука Т. М., головного акушер-гінеколога України Камінського В. В., директора Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Андрієць О. А., президента УАРМ Юзька О. М. та іноземних спікерів.
25 травня о 18.00 в Палаці «Академічний» вул. Шиллера, 11 відбудеться урочисте відкриття заходу.
26 травня о 08.30основний день симпозіуму, коли зі своїми доповідями виступатимуть світила репродуктології. Місце проведення: мармурова зала Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.
26 травня в Чернівцях очікується виступ американського вченого доктора медицини, директора Центру «Нова надія» Джона Джанга (John Zhang), який спільно зі своїми колегами-українцями застосував нову репродуктивну технології «пронуклеарного перенесення», або народження «дитини від трьох батьків».
26 травня о 11.30
у каб.202 Ратуші відбудеться зустріч журналістів з різних регіонів України: Одеси, Луганська, Полтави, Києва, Харкова, Кишинева з Чернівецьким міським головою Олексієм Каспруком в рамках Міжнародного журналістського проекту загальноосвітнього конкурсу "Українська мова - мова єднання".
26 травня о 12.30
в каб.202 міської ради відбудеться брифінг заступника міського голови Володимира Середюка на тему: "Про нові умови визначення перевізників пасажирів на окремих міських автобусних маршрутах".
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00
27 травня о 15.30
27 травня о 15.30
27 травня о 17.00
у фойє 2-го поверху відбудеться прес-конференція з нагоди участі театру у Всеукраїнському театральному фестивалі «ART-UKRAINE».
28 травня
в смт Путила на стадіоні «Карпати» ім. А.Гусіна за участі керівництва обласної державної адміністрації відбудеться традиційне свято виходу на полонину «Полонинська ватра».
В програмі заходів:
29 травня о 11.00
У приміщенні обласного військкомату відбудеться брифінг Чернівецького обласного військового комісара.
4 червня о 12.00
4 червня о 12.00


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Реваншу регіоналів на Буковині не буде

Сьогодні, 12:58 / Коментарів: 0
Реваншу регіоналів на Буковині не буде


Нашу державу розривають на шматки. Росія використовує будь-які методи для того, аби посіяти у мирній українській родині насіння ворожнечі та ненависті.
Ми уже маємо війну на Сході, окупований Крим. Але Путін і його «Шатун» вгризаються у кожну область, у кожне село і місто України.

Останнім часом провокатори з Москви і тутешні виродки хочуть дестабілізувати ситуацію на Буковині. Їхній план «Шатун» щодня і щогодини наступає на наші мирні міста і села. Вносить ворожість між людьми.

Спочатку Хавич робив спроби організувати захист нацменшин. А насправді розхитував стабільну ситуацію в краю. Потім Папієв малював та відновлював танки на наших вулицях. А 9 травня вони влаштували провокації з «Безсмертним полком». І не тільки у Дніпрі, Одесі та Києві. А й у Чернівцях. Тут за провокації взялися «Опозиційний блок» і його лідери.

Спочатку депутат від «Опоблоку» Дмитро Павел у соцмережах зробив спробу визначити українцям «межу осілості». Він пропонував тим українцям, хто народився не в нашій області, виїхати з Буковини до Галичини. Це вже пахне фашизмом і сепаратизмом.

Над пам’яттю героїв, над нацією, над українцями у соцмережах поглумився ще один депутат від Опоблоку - Олександр Болтунов. Він принижував подвиг українців у роки Другої світової війни і на фронтах Донбасу з російськими фашистами. Натомість пропагував путінську ідеологію святкування 9 травня. Насміхаючись над вшануванням загиблих у війні під час Дня пам`яті й примирення, Болтунов цинічно й зневажливо написав: «8 мая скорбят проіграішие, 9 мая празднуют побєдітєлі».

Потім голова міської організації «Опоблоку» Руслан Тулик прямим текстом образив воїнів АТО, волонтерів та українських патріотів. Далі влаштував кримінальні «стрілки» та побиття волонтера.

Все це робилося для того, аби провокувати людей і розхитувати мирну ситуацію в Чернівцях і на Буковині. Коли провокація з побиттям не вдалася, то провокатори з «Опоблоку» самі інсценували своє побиття. І на весь світ кричали про «струс мізків» у Тулика.
Їхні провокації тривають.

Я одна не в силі з ними впоратись. Хоч роблю все, що можу.

У нас є поліція, СБУ, прокуратура. Вони змушені захистити Україну і мир у державі. На сесіях облради сидять начальник поліції, СБУ, прокурор. Чоловіки, державні люди. Вони бачать ці провокації . Вони знають провокаторів. Але не завжди вчасно реагують. Не дають належного опору «шатунам».
Краще швидко і жорстко відреагувати на провокацію сьогодні, ніж потім всім буковинцям роками ховатися у бомбосховищах від російських «Градів».
Провокаторам і сепаратистам на Буковині нема місця.

Тому звертаюся до начальників СБУ, поліції, прокуратури. Робіть свою роботу так, аби під ногами сепаратистів і «шатунів» земля буковинська горіла щодня і щогодини.

Слава Україні!

Слава нації!

Ольга КОБЕВКО,
депутат Чернівецької обласної ради
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