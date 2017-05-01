Реваншу регіоналів на Буковині не буде

Нашу державу розривають на шматки. Росія використовує будь-які методи для того, аби посіяти у мирній українській родині насіння ворожнечі та ненависті.
Ми уже маємо війну на Сході, окупований Крим. Але Путін і його «Шатун» вгризаються у кожну область, у кожне село і місто України.
Останнім часом провокатори з Москви і тутешні виродки хочуть дестабілізувати ситуацію на Буковині. Їхній план «Шатун» щодня і щогодини наступає на наші мирні міста і села. Вносить ворожість між людьми.
Спочатку Хавич робив спроби організувати захист нацменшин. А насправді розхитував стабільну ситуацію в краю. Потім Папієв малював та відновлював танки на наших вулицях. А 9 травня вони влаштували провокації з «Безсмертним полком». І не тільки у Дніпрі, Одесі та Києві. А й у Чернівцях. Тут за провокації взялися «Опозиційний блок» і його лідери.
Спочатку депутат від «Опоблоку» Дмитро Павел у соцмережах зробив спробу визначити українцям «межу осілості». Він пропонував тим українцям, хто народився не в нашій області, виїхати з Буковини до Галичини. Це вже пахне фашизмом і сепаратизмом.
Над пам’яттю героїв, над нацією, над українцями у соцмережах поглумився ще один депутат від Опоблоку - Олександр Болтунов. Він принижував подвиг українців у роки Другої світової війни і на фронтах Донбасу з російськими фашистами. Натомість пропагував путінську ідеологію святкування 9 травня. Насміхаючись над вшануванням загиблих у війні під час Дня пам`яті й примирення, Болтунов цинічно й зневажливо написав: «8 мая скорбят проіграішие, 9 мая празднуют побєдітєлі».
Потім голова міської організації «Опоблоку» Руслан Тулик прямим текстом образив воїнів АТО, волонтерів та українських патріотів. Далі влаштував кримінальні «стрілки» та побиття волонтера.
Все це робилося для того, аби провокувати людей і розхитувати мирну ситуацію в Чернівцях і на Буковині. Коли провокація з побиттям не вдалася, то провокатори з «Опоблоку» самі інсценували своє побиття. І на весь світ кричали про «струс мізків» у Тулика.
Їхні провокації тривають.
Я одна не в силі з ними впоратись. Хоч роблю все, що можу.
У нас є поліція, СБУ, прокуратура. Вони змушені захистити Україну і мир у державі. На сесіях облради сидять начальник поліції, СБУ, прокурор. Чоловіки, державні люди. Вони бачать ці провокації . Вони знають провокаторів. Але не завжди вчасно реагують. Не дають належного опору «шатунам».
Краще швидко і жорстко відреагувати на провокацію сьогодні, ніж потім всім буковинцям роками ховатися у бомбосховищах від російських «Градів».
Провокаторам і сепаратистам на Буковині нема місця.
Тому звертаюся до начальників СБУ, поліції, прокуратури. Робіть свою роботу так, аби під ногами сепаратистів і «шатунів» земля буковинська горіла щодня і щогодини.
Слава Україні!
Слава нації!
Ольга КОБЕВКО,
депутат Чернівецької обласної ради