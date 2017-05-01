На Буковині ПриватБанк розпочав реалізацію програми “Теплі кредити”

Оформити “теплі кредити” за безпаперовою технологією від ПриватБанку на Буковині вже сьогодні можна у 45 торгових точках, що спеціалізуються на торгівлі енергозберігаючими матеріалами та обладнанням.
Партнером ПриватБанку у наданні “Теплих кредитів” населенню може стати будь-яка торгова точка, яка займається продажем товарів, на які розповсюджується державна програма компенсації (перелік обладнання, складений у Держагентстві енергоефективності).
“Список наших партнерів у впровадженні програми для населення “Теплі кредити” буде постійно збільшуватися, - впевнений керуючий Чернівецькою філією ПриватБанку Євген Маховіков. - Ми готові до співпраці абсолютно з усіма підприємцями та фірмами”.
Клієнти, які бажають придбати енергозберігаючий котел, вікна або матеріали для утеплення та отримати компенсацію від держави, можуть самі знайти потрібний товар на ринку. Після чого необхідно надати контактні дані продавця до ПриватБанку для проведення консультацій та підключення торгової точки до програми “Теплі кредити”. На Інтернет-майданчику ПриватМаркет вже представлені партнери з усієї Україні, які підключені до програми.
В ПриватБанку буковинці мають змогу оформити “теплий кредит” строком до 24 місяців без будь-яких переплат на базі сервісу “Оплата частинами”. Максимальма сума позики становить 50 тис. грн. Програма часткової компенсації вартості кредитів на термомодернізацію та заходи з підвищення енергоефективності в житловому секторі передбачає виплату відшкодування в розмірі до 35% суми кредиту для фізичних осіб у разі придбання опалювальних котлів на альтернативних видах палива, 35% – для фізичних осіб для індивідуального утеплення житла, 40% – для ОСББ і ЖБК (за наявності одержувачів субсидій – від 40% до 70%).
Для оформлення покупки в торгових точках клієнтам достатньо мати при собі картку ПриватБанку (картка «Універсальна», «Універсальна Gold», елітні картки VIP-клієнтів — Platinum, Infinite, World Signia/Elite) та повідомити продавцю про бажання оформити покупку в розстрочку за сервісом “Оплата частинами”. Договором є чек з усіма необхідними реквізитами (не потрібно жодних документів: довідки про доходи, ІПН, паспорта). За умови своєчасного внесення всіх платежів розстрочка для покупця буде повністю безкоштовною. Щоб дізнатися, на яку суму клієнт може здійснити купівлю в розстрочку, достатньо надіслати SMS на номер 10060 із текстом chast.
Заявка на компенсацію по “теплим кредитам”, оформленим у будь-якому роздрібному магазині через сервіс “Оплата частинами”, подається власноруч - в Інтернет-банку Приват24. Для цього необхідно пройти авторизацію у Приват24, перейти до розділу “Оплата частинами” й обрати “Теплі кредити”. Далі клієнт повинен заповнити поля з адресою, за якою встановлено обладнання, вказати, чи отримує він субсидію, та прикріпити рахунок-фактуру на придбаний товар.
На основі заявок від клієнтів ПриватБанк формує реєстри позичальників та подає відповідну інформацію агентству Держенергоефективності. Після розгляду заявок агентством банк перераховує компенсацію від держави на картку клієнта, по якій була оформлена “Оплата частинами”.