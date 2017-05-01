На Буковині ПриватБанк розпочав реалізацію програми “Теплі кредити”

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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
11:31
26 травня

Прикордонники затримали румуна, який у машині ховав пістолет

11:27
26 травня

Завдяки прокуратурі Чернівецької області повернуто 2652 га землі вартістю понад 30 млн. грн.

11:23
26 травня

Як отримати витяг з реєстру платників єдиного податку

11:21
26 травня

За право торгувати алкоголем і цигарками чернівецькі підприємці сплатили 4,5 млн. грн.

11:21
26 травня

Код бюджетної класифікації для сплати пені та штрафу

11:15
26 травня

Роздрібна алко-тютюнова торгівля збагатила громаду Чернівців на 30 мільйонів

11:14
26 травня

Напередодні Дня прикордонника молодь міста побувала у Чернівецькому загоні

11:02
26 травня

На Буковині викрито торговця зброєю із зони АТО

10:59
26 травня

У Чернівцях дівчинка випала з вікна багатоповерхівки

16:32
25 травня

Промислове виробництво Чернівецької області у січні–квітні 2017 року

12:30
25 травня

«Пульс» - вагомий аргумент в суперечці з фіскалами

12:29
25 травня

Спрощенці можуть шукати бізнес – партнерів і за кордоном

12:26
25 травня

Чернівецькі підприємства сплатили більше 39 мільйонів податку на прибуток

11:51
25 травня

У Чернівцях жінку ошукали на суму у розмірі 5000 гривень, пропонуючи їй примарний приз

10:53
25 травня

Мешканцям міста пропонують встановити теплові лічильники на умовах співфінансування

10:50
25 травня

Як нараховується ЄСВ за період неоплачуваної відпустки

10:49
25 травня

Терміни реєстрації податкових накладних

10:48
25 травня

Цьогоріч власний податковий номер отримали понад 3 тисячі чернівчан

10:47
25 травня

Чернівецький фотоклуб "Позитив" запрошує на відкриття фотовиставки

10:43
25 травня

Шахраям справедливе покарання - 5 років тюрми

16:18
24 травня

Нове місце роботи: соціальна пільга

16:17
24 травня

За IІ квартал з екоподатку звітуємо за новою формою

16:16
24 травня

За забруднення довкілля чернівецькі підприємці відшкодували понад 600 тис. грн.

16:09
24 травня

Шахрай просить зателефонувати, а потім залишає вас без мобільного пристрою

15:54
24 травня

У квітні 58,8 тис. буковинців звернулися за субсидіями

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Шатун-2. Папієв і його гоп-команда Шатун-2. Папієв і його гоп-командаНапередодні річниці закінчення Другої світової війни в Європі Папієв і його команда з кількох підстаркуватих псевдоветеранів та членів «Опозиційного блоку» з викликом для міста і області розмалювали танк Нікітіна, котрий своїм дулом лякає всіх, хто приїжджає на залізничний вокзал Чернівців.

Ігор БУРКУТ, політолог:

РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ? РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ?За лічені тижні українці матимуть змогу їхати до країн ЄС без віз. Надання громадянам України цього довгоочікуваного права президент Порошенко назвав "розлученням з Росією". Гарна фраза, але що за нею стоїть? Адже безвіз вже мають наші сусіди з Республіки Молдова, а президента собі обрали проросійського. І він навіть з'їздив до Путіна на парад 9 травня - єдиний лідер іноземної держави, що взяв участь у нинішньому московському "побєдобєсії". Розлучитися з Росією дуже непросто, і це ми відчуваємо на собі з новою силою...

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені (фото) Чернівці облуплені (фото)Мудрі буковинці казали: «Хай сніг зійде, і буде видно хто й де накакав».

Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.
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25-27 травня
в Чернівцях відбудеться Міжнародний симпозіум «Теорія і практика репродукції людини». У рамках форуму запланована прес-конференція буковинських фахівців та провідних репродуктологів України і світу, а також урочисте відкриття, низка пресимпозіумів та симпозіумів.
25 травня о 16.00 у приміщенні Чернівецької ОДА (каб. 418) відбудеться прес-конференція організаторів симпозіуму: ректора БДМУ Бойчука Т. М., головного акушер-гінеколога України Камінського В. В., директора Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Андрієць О. А., президента УАРМ Юзька О. М. та іноземних спікерів.
25 травня о 18.00 в Палаці «Академічний» вул. Шиллера, 11 відбудеться урочисте відкриття заходу.
26 травня о 08.30основний день симпозіуму, коли зі своїми доповідями виступатимуть світила репродуктології. Місце проведення: мармурова зала Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.
26 травня в Чернівцях очікується виступ американського вченого доктора медицини, директора Центру «Нова надія» Джона Джанга (John Zhang), який спільно зі своїми колегами-українцями застосував нову репродуктивну технології «пронуклеарного перенесення», або народження «дитини від трьох батьків».
26 травня о 11.30
у каб.202 Ратуші відбудеться зустріч журналістів з різних регіонів України: Одеси, Луганська, Полтави, Києва, Харкова, Кишинева з Чернівецьким міським головою Олексієм Каспруком в рамках Міжнародного журналістського проекту загальноосвітнього конкурсу "Українська мова - мова єднання".
26 травня о 12.30
в каб.202 міської ради відбудеться брифінг заступника міського голови Володимира Середюка на тему: "Про нові умови визначення перевізників пасажирів на окремих міських автобусних маршрутах".
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00
27 травня о 15.30
27 травня о 15.30
27 травня о 17.00
у фойє 2-го поверху відбудеться прес-конференція з нагоди участі театру у Всеукраїнському театральному фестивалі «ART-UKRAINE».
28 травня
в смт Путила на стадіоні «Карпати» ім. А.Гусіна за участі керівництва обласної державної адміністрації відбудеться традиційне свято виходу на полонину «Полонинська ватра».
В програмі заходів:
29 травня о 11.00
У приміщенні обласного військкомату відбудеться брифінг Чернівецького обласного військового комісара.
4 червня о 12.00
4 червня о 12.00


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Партнери

На Буковині ПриватБанк розпочав реалізацію програми “Теплі кредити”

Сьогодні, 12:05 / Коментарів: 0
На Буковині ПриватБанк розпочав реалізацію програми “Теплі кредити”Оформити “теплі кредити” за безпаперовою технологією від ПриватБанку на Буковині вже сьогодні можна у 45 торгових точках, що спеціалізуються на торгівлі енергозберігаючими матеріалами та обладнанням.

Партнером ПриватБанку у наданні “Теплих кредитів” населенню може стати будь-яка торгова точка, яка займається продажем товарів, на які розповсюджується державна програма компенсації (перелік обладнання, складений у Держагентстві енергоефективності).

“Список наших партнерів у впровадженні програми для населення “Теплі кредити” буде постійно збільшуватися, - впевнений керуючий Чернівецькою філією ПриватБанку Євген Маховіков. - Ми готові до співпраці абсолютно з усіма підприємцями та фірмами”.

Клієнти, які бажають придбати енергозберігаючий котел, вікна або матеріали для утеплення та отримати компенсацію від держави, можуть самі знайти потрібний товар на ринку. Після чого необхідно надати контактні дані продавця до ПриватБанку для проведення консультацій та підключення торгової точки до програми “Теплі кредити”. На Інтернет-майданчику ПриватМаркет вже представлені партнери з усієї Україні, які підключені до програми.

В ПриватБанку буковинці мають змогу оформити “теплий кредит” строком до 24 місяців без будь-яких переплат на базі сервісу “Оплата частинами”. Максимальма сума позики становить 50 тис. грн. Програма часткової компенсації вартості кредитів на термомодернізацію та заходи з підвищення енергоефективності в житловому секторі передбачає виплату відшкодування в розмірі до 35% суми кредиту для фізичних осіб у разі придбання опалювальних котлів на альтернативних видах палива, 35% – для фізичних осіб для індивідуального утеплення житла, 40% – для ОСББ і ЖБК (за наявності одержувачів субсидій – від 40% до 70%).

Для оформлення покупки в торгових точках клієнтам достатньо мати при собі картку ПриватБанку (картка «Універсальна», «Універсальна Gold», елітні картки VIP-клієнтів — Platinum, Infinite, World Signia/Elite) та повідомити продавцю про бажання оформити покупку в розстрочку за сервісом “Оплата частинами”. Договором є чек з усіма необхідними реквізитами (не потрібно жодних документів: довідки про доходи, ІПН, паспорта). За умови своєчасного внесення всіх платежів розстрочка для покупця буде повністю безкоштовною. Щоб дізнатися, на яку суму клієнт може здійснити купівлю в розстрочку, достатньо надіслати SMS на номер 10060 із текстом chast.

Заявка на компенсацію по “теплим кредитам”, оформленим у будь-якому роздрібному магазині через сервіс “Оплата частинами”, подається власноруч - в Інтернет-банку Приват24. Для цього необхідно пройти авторизацію у Приват24, перейти до розділу “Оплата частинами” й обрати “Теплі кредити”. Далі клієнт повинен заповнити поля з адресою, за якою встановлено обладнання, вказати, чи отримує він субсидію, та прикріпити рахунок-фактуру на придбаний товар.

На основі заявок від клієнтів ПриватБанк формує реєстри позичальників та подає відповідну інформацію агентству Держенергоефективності. Після розгляду заявок агентством банк перераховує компенсацію від держави на картку клієнта, по якій була оформлена “Оплата частинами”.
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