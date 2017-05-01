Шатун-2. Папієв і його гоп-командаНапередодні річниці закінчення Другої світової війни в Європі Папієв і його команда з кількох підстаркуватих псевдоветеранів та членів «Опозиційного блоку» з викликом для міста і області розмалювали танк Нікітіна, котрий своїм дулом лякає всіх, хто приїжджає на залізничний вокзал Чернівців.
Ігор БУРКУТ, політолог:
РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ?За лічені тижні українці матимуть змогу їхати до країн ЄС без віз. Надання громадянам України цього довгоочікуваного права президент Порошенко назвав "розлученням з Росією". Гарна фраза, але що за нею стоїть? Адже безвіз вже мають наші сусіди з Республіки Молдова, а президента собі обрали проросійського. І він навіть з'їздив до Путіна на парад 9 травня - єдиний лідер іноземної держави, що взяв участь у нинішньому московському "побєдобєсії". Розлучитися з Росією дуже непросто, і це ми відчуваємо на собі з новою силою...
Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.
в Чернівцях відбудеться Міжнародний симпозіум «Теорія і практика репродукції людини». У рамках форуму запланована прес-конференція буковинських фахівців та провідних репродуктологів України і світу, а також урочисте відкриття, низка пресимпозіумів та симпозіумів. 25 травня о 16.00 у приміщенні Чернівецької ОДА (каб. 418) відбудеться прес-конференція організаторів симпозіуму: ректора БДМУ Бойчука Т. М., головного акушер-гінеколога України Камінського В. В., директора Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Андрієць О. А., президента УАРМ Юзька О. М. та іноземних спікерів. 25 травня о 18.00 в Палаці «Академічний» вул. Шиллера, 11 відбудеться урочисте відкриття заходу. 26 травня о 08.30 – основний день симпозіуму, коли зі своїми доповідями виступатимуть світила репродуктології. Місце проведення: мармурова зала Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. 26 травня в Чернівцях очікується виступ американського вченого доктора медицини, директора Центру «Нова надія» Джона Джанга (John Zhang), який спільно зі своїми колегами-українцями застосував нову репродуктивну технології «пронуклеарного перенесення», або народження «дитини від трьох батьків».
у каб.202 Ратуші відбудеться зустріч журналістів з різних регіонів України: Одеси, Луганська, Полтави, Києва, Харкова, Кишинева з Чернівецьким міським головою Олексієм Каспруком в рамках Міжнародного журналістського проекту загальноосвітнього конкурсу "Українська мова - мова єднання".
ДОБРОГО РАНКУ, БУКОВИНО! Христос Воскрес. 26.05 2017
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Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі він мирний
Ситуація у районі проведення АТО залишається складною. Є ознаки часткового її загострення на окремих ділянках лінії зіткнення. Минулої доби проросійські бандформування 57 разів відкривав вогонь по підрозділах сил АТО, все частіше використовуючи важке артилерійське озброєння, застосування якого суворо заборонене Мінськими домовленостями. Били бандити, зокрема, й по житлових кварталах населених пунктів. В результаті бойових дій минулої доби 5 військовослужбовців ЗС України зазнали поранень.
Лідери держав НАТО ухвалили рішення про вступ альянсу в коаліцію з боротьби з бойовиками терористичного угрупування "Ісламська держава". Про це заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг. При цьому він зазначив, що вступ НАТО в коаліцію з боротьби з ІД не означає, що альянс буде брати участь в бойових діях.
Президент США Дональд Трамп під час огляду нової штаб-квартири НАТО в Брюсселі грубо відсунув прем'єр-міністра Чорногорії Душко Марковича, котрий став перед ним.
На відео видно, як глава США різко відтіснив прем'єра Чорногорії, який стояв перед ним, щоб стати ближче до генсека альянсу Єнса Столтенберга. Після цього Трамп поправив піджак і продовжив розмову з президентом Литви Далею Грібаускайте.
Завод імені Антонова оприлюднив на своєму каналі в YouTube демонстраційний політ Ан-70 нового типу. Літак здатний вирішувати нові завдання для української армії. Ан-70 може перевозити весь перелік аеромобільної військової та інженерної техніки практично всіх армій світу і доставляти її на малопідготовлені ґрунтові майданчики.
Україна отримала офіційну вимогу від Росії на проведення консультацій у рамках СОТ щодо введених Києвом санкцій проти Москви. Зазначеною вимогою Росія ініціює позов проти України в рамках механізму врегулювання суперечок СОТ.
У Чернівцях сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вранішній дощ поступово перейде у дощ із грозою, який ввечері зміниться дощем. До 17 градусыв тепла. за останні 130 років 26 травня: МАКС: 28.0° (2003) МІН: 1.4° (1969) Народний прогноз погоди: 26 травня відзначається день пам'яті мучениці Лукерії. У народі її називали Комарницею. Хоча асоціації з цими комахами у нас не зовсім приємні, але саме їх чимала кількість передбачає ягідний достаток влітку. У давнину говорили: "Багато комарів - готуй по ягоди коробів, багато мошок - готуй по гриби козуб". Якщо у цей день ластівки літають низько, незабаром можна чекати дощу.
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