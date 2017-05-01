Господарський суд Чернівецької області задовольнив позов прокуратури до державного підприємства “Дослідне господарство “Центральне” Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України, товариства з обмеженою відповідальністю “Акрополе” та фізичних осіб-підприємців згідно з яким 2652 га землі вартістю понад 30 млн. грн. повернуто з незаконного користування Буковинській державній сільськогосподарській дослідній станції Національної академії аграрних наук України.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Встановлено, що Постановою Президії Національної академії аграрних наук України (далі НААН)від 30.06.1999 створено окрему юридичну особу державне підприємство “Дослідне господарство “Центральне” Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільськогосподарського господарства Карпатського регіону НААН України та передано йому в користування земельну ділянку площею 2652 га.
В подальшому Постановою Президії НААН України від 25.12.2013 постанову від 30.06.1999 в частині передачі землі скасовано і зобов’язано керівника Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України здійснити прийом передачу вказаних земельних ділянок.
Однак, ДП “Дослідне господарство” всупереч вимог земельного законодавства та Постанови Президії НААН України від 25.12.2013 земельні ділянки не повернуло та продовжувало незаконно використовувати їх шляхом укладення довгострокових договорів з товариством з обмеженою відповідальністю «Акрополе» та двома фізичними підприємцями.
Положеннями постанови президії НААН України від 26.08.2011 «Про затвердження Порядку погодження та обліку деяких господарських договорів», передбачено, що договори предметом яких є надання послуг з обробітку грунту, догляду за посівами та збиранням сільськогосподарських культур погоджуються НААН України.
Проте, вищевказані договори з НААН України не погоджувалися.
Враховуючи наведене, прокурор м. Чернівці просив суд зобов’язати підприємців звільнити вказані ділянки, визнати договори оренди недійсними та повернути 2652 га землі Буковинській державній сільськогосподарській дослідній станції Національної академії аграрних наук України.